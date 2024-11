Das Problem:

Wer kennt das nicht, „Error 36“ oder „F5“ oder Ähnliches blinkt auf dem Display der defekten Heizung. Auch von einem erfahrenen Monteur ist es zu viel verlangt, jeden Fehlercode zu kennen und zu wissen, wie diese Störung zu beseitigen ist – bei geschätzten 300.000 Störcodes über alle Hersteller, Heizungsarten und -modelle hinweg. Oft ist beim Kunden die Bedienungsanleitung nicht mehr vorhanden oder sie hilft nicht weiter. Aufwändige und Zeit raubende Rückfragen beim Hersteller werden nötig – und nicht einmal hier gibt es immer Gewissheit, dass von dort eine Lösung kommt. Schon gar nicht zu Notdienstzeiten am Wochenende oder nachts.

Die Lösung: Zugriff auf nahezu alle Störcodes über App und Internet

Als stolzer Partner von Stoercode.de freuen wir uns, Ihnen tolle Neuigkeiten mitteilen zu können:

Stoercode.de, die führende Online-Datenbank für Fehlercodes und Fehlerbehebung in der SHK-Branche, hat einen bemerkenswerten Meilenstein erreicht! Die Plattform bietet nun mehr als

250.000 Störcodes.

Seit der Gründung 2012 hat Stoercode.de seine Datenbank erheblich erweitert. Neben dem beeindruckenden Wachstum der Störcodes verzeichnet die Plattform auch einen bedeutenden Anstieg in der Anzahl der Wartungschecklisten. Diese Checklisten bieten klare Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die Benutzer, um Heizungswartungen an allen gelisteten Herstellern und Geräten durchzuführen.

Ein weiterer Höhepunkt der Entwicklung ist die erweiterte Abdeckung von Herstellern und Geräten.

Stoercode.de bietet Informationen zu Fehlermeldungen und deren Behebung für 107 Hersteller und über 5.500 verschiedene Geräte. Diese umfassende Datenbank macht Stoercode.de zu einem unverzichtbaren digitalen Werkzeug für die SHK-Branche, die mit der Diagnose und Reparatur elektronischer Probleme konfrontiert ist. Und das schon ab 9,90 Euro pro Monat.

Interesse? Alle Infos und eine direkt Anmeldemöglichkeit finden Sie auf www.stoercode.de/wagner/

Sie sind noch kein Wagner-Kunde? Dann können Sie sich hier registrieren: Zur Registrierung

Technik ist unser Ding!

Wir – die Philipp Wagner GmbH – sind der SHK-Marken-Fachversand der sich klassisch dreistufig ausschließlich an Heizungs- und Sanitär-Installateure sowie industrielle Abnehmer richtet. Unsere Kunden und deren tägliche Herausforderungen haben wir stets im Blick – wir verkaufen eben nicht nur Standard, sondern echte Problemlösungen. Diese liefern wir per Paketdienst oder Spedition bundesweit direkt zu Ihnen oder auf die Baustelle. Sparen auch Sie Fahrzeiten und lassen Sie sich hochwertige Markenprodukte der SHK-Branche bequem und einfach in Ihre Firma liefern. Und das Beste: gute Beratung gibt es dazu kostenlos. Technik ist unser Ding!