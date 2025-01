Dieses kompakte Gerät ermöglicht es, wichtige Informationen, die vom Brenner in Form von Blink-Codes am Entstörknopf angezeigt werden, schnell und präzise auszulesen. Mit nur einem Knopfdruck offenbart der ecom xRE die vom Feuerungsautomaten übermittelten Daten und erleichtert so die Fehlersuche erheblich.

Hauptmerkmale des ecom xRE:

Automatische Erkennung von Feuerungsautomaten: Der Auslesekopf identifizeirt selbstständig verschiedene Modelle von Honeywell-Satronic und Siemens-Landies & Staefa.

Der Auslesekopf identifizeirt selbstständig verschiedene Modelle von Honeywell-Satronic und Siemens-Landies & Staefa. Umfassende Auslesefunktion: Anzeige aktueller und vergangener Störungen, Darstellun g des Brenner-Betriebszustandes, Messung des Flamm en signals mit Vergleich zum Minimalwert sowie Prüfung von Verzögerungen bei der Flamm en bildung

Anzeige aktueller und vergangener Störungen, Darstellun des Brenner-Betriebszustandes, Messung des Flamm signals mit Vergleich zum Minimalwert sowie Prüfung von Verzögerungen bei der Flamm bildung Integriertes, beleuchtetes Display: Für eine komfortable und gut lesbare Darstellung der Diagnosedaten, selb s t in schlecht beleuchteten Umgebungen.

Für eine komfortable und gut lesbare Darstellung der Diagnosedaten, selb t in schlecht beleuchteten Umgebungen. Robustes und handliches Design: Mit Abmessungen von ca. 88 x 41 x 32 mm und einem Gewicht von etwa 150 g (inkl. Batterien) ist der ecom xRE leicht in der Hosen- oder Brusttasche zu transportieren.

Durch den Einsatz des ecom xRE können Techniker und Servicemitarbeiter Fehlerursachen schneller identifizieren und Instandsetzungen gezielter durchführen. Dies führt zu einer Effizienzsteigerung, reduzierterm Brennstoffverbrauch und minimierten Ersatzteilkosten.

Die ecom GmbH unterstreicht mit dem ecom xRE einmal mehr die Philosophie, hochwertige Messtechnik mit intelligenten Funktionen und Services zu verbinden, um höchste Kundenzufriendeheit zu gewährleisten.

