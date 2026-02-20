Das ecom-xRE ist ein kompakter Auslesekopf für den Service-Alltag, der die Störungsanalyse an digitalen Feuerungsautomaten deutlich vereinfacht: Informationen, die der Brenner sonst nur über Blink-Codes am Entstörknopf signalisiert, lassen sich damit schnell und präzise auslesen.

Der Clou: Ein Knopfdruck genügt, und das ecom-xRE macht die vom Feuerungsautomaten übermittelten Daten sichtbar. Das spart Zeit bei der Fehlersuche, reduziert unnötige Arbeitsschritte und unterstützt dabei, Instandsetzungen gezielter zu planen.

Was das ecom-xRE im Service konkret leistet

Automatische Erkennung von Feuerungsautomaten:

Der Auslesekopf identifiziert selbständig verschiedene Modelle von Honeywell-Satronic sowie Siemens-Landis & Staefa.

Umfassende Auslesefunktionen:

Anzeige aktueller und vergangener Störungen, Darstellung des Brenner-Betriebszustands, Messung des Flammsignals mit Vergleich zum Minimalwert sowie Prüfung von Verzögerungen in der Flammbildung.

Beleuchtetes Display:

Gut lesbar, auch in schlecht beleuchteten Heizungsräumen.

Robust, handlich, immer dabei:

Mit ca. 88 x 41 x 32 mm und rund 150 g (inkl. Batterien), passt das ecom-xRE in Hosen- oder Brusttasche.

Mehr Effizienz – bis hin zu Kosten- und Verbrauchsvorteilen

Durch schnellere Eingrenzung der Fehlerursache können Techniker und Servicemitarbeiter Instandsetzungen gezielter durchführen. Das kann im Ergebnis zu Effizienzsteigerung, reduziertem Brennstoffverbrauch und minimierten Ersatzteilkosten beitragen.

Mit dem ecom-xRE unterstreicht die ecom GmbH ihren Anspruch, hochwertige Messtechnik mit intelligenten Funktionen und Services zu verbinden – für reibungslose Arbeit im Feld und hohe Kundenzufriedenheit.

Sie möchten Störungen nicht nur „sehen“, sondern sofort verstehen? Dann schauen Sie sich die Vorteile des ecom-xRE gerne vom 14. bis zum 17.04.26 auf der ifh in Nürnberg am ecom Stand 3A.121 live vor Ort an oder bestellen Sie den kleinen Helfer direkt im ecom-Shop.

Für weitere Informationen besuchen Sie die ecom-Website oder schauen Sie auch in den sozialen Netzwerken Instagram und Facebook.