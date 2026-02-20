Fehler schnell finden statt lange suchen: Mit dem ecom-xRE wird aus jeder Brennestörung eine klare Diagnose – direkt vor Ort.
Der Clou: Ein Knopfdruck genügt, und das ecom-xRE macht die vom Feuerungsautomaten übermittelten Daten sichtbar. Das spart Zeit bei der Fehlersuche, reduziert unnötige Arbeitsschritte und unterstützt dabei, Instandsetzungen gezielter zu planen.
Was das ecom-xRE im Service konkret leistet
- Automatische Erkennung von Feuerungsautomaten:
Der Auslesekopf identifiziert selbständig verschiedene Modelle von Honeywell-Satronic sowie Siemens-Landis & Staefa.
- Umfassende Auslesefunktionen:
Anzeige aktueller und vergangener Störungen, Darstellung des Brenner-Betriebszustands, Messung des Flammsignals mit Vergleich zum Minimalwert sowie Prüfung von Verzögerungen in der Flammbildung.
- Beleuchtetes Display:
Gut lesbar, auch in schlecht beleuchteten Heizungsräumen.
- Robust, handlich, immer dabei:
Mit ca. 88 x 41 x 32 mm und rund 150 g (inkl. Batterien), passt das ecom-xRE in Hosen- oder Brusttasche.
Mehr Effizienz – bis hin zu Kosten- und Verbrauchsvorteilen
Durch schnellere Eingrenzung der Fehlerursache können Techniker und Servicemitarbeiter Instandsetzungen gezielter durchführen. Das kann im Ergebnis zu Effizienzsteigerung, reduziertem Brennstoffverbrauch und minimierten Ersatzteilkosten beitragen.
Mit dem ecom-xRE unterstreicht die ecom GmbH ihren Anspruch, hochwertige Messtechnik mit intelligenten Funktionen und Services zu verbinden – für reibungslose Arbeit im Feld und hohe Kundenzufriedenheit.
Sie möchten Störungen nicht nur „sehen“, sondern sofort verstehen? Dann schauen Sie sich die Vorteile des ecom-xRE gerne vom 14. bis zum 17.04.26 auf der ifh in Nürnberg am ecom Stand 3A.121 live vor Ort an oder bestellen Sie den kleinen Helfer direkt im ecom-Shop.
Für weitere Informationen besuchen Sie die ecom-Website oder schauen Sie auch in den sozialen Netzwerken Instagram und Facebook.
www.ecom-service.com