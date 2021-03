Viessmann und der FC Bayern München weiten ihre erfolgreiche Partnerschaft in Südostasien aus: Dario Damati, Managing Director Viessmann China Hong Kong, Rouven Kasper, President Asia FC Bayern München und Alexander Ziehe Director of Business Development Asia-Pacific (v.l.n.r.).

Jörg Wacker, Vorstand für Internationalisierung und Strategie der FC Bayern München AG: „Wir haben mit Viessmann eine Erfolgsgeschichte geschrieben und fügen dieser Geschichte nun weitere Kapitel hinzu. Wir freuen uns sehr, diese außergewöhnliche Zusammenarbeit fortzusetzen, bei der der gemeinsame Gedanke der Nachhaltigkeit im Zentrum steht. Beide Marken passen hervorragend zusammen, da wir für die gleichen Werte wie Erfolg, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit stehen.“

Als Familienunternehmen mit einer über 100-jährigen Geschichte sieht Viessmann seine Verantwortung darin, das individuelle Wohlfühlklima der Menschen in ihren Lebensräumen zu verbessern. Thomas Heim, Chief Sales und Marketing Officer (CSO) von Viessmann, erklärt: „Unsere Zusammenarbeit mit dem FC Bayern München in China hat sich als perfekter Multiplikator für diese Botschaft erwiesen. Mit der Einführung der Marke Viessmann in Südostasien knüpfen wir an diese Erfolgsgeschichte an und freuen uns, mit dem FC Bayern München gemeinsame Aktivitäten zu entwickeln, um unseren Unternehmenszweck, Lebensräume für Generationen zu schaffen, auch in dieser Wachstumsregion zu vermitteln. Der Zeitpunkt der Erweiterung unserer Partnerschaft im historischen ‘Sechs-Titel-Jahr’ unterstreicht die Besonderheit unserer Zusammenarbeit noch zusätzlich.”

Rouven Kasper, Präsident Asia des FC Bayern München: „Viessmanns Markteintritt in verschiedenen Ländern der Region passt perfekt zu unseren Ambitionen in Südostasien. Diese Partnerschaft, die sich ursprünglich auf den chinesischen Markt konzentrierte, nun gemeinsam in weitere asiatische Länder zu tragen, ist ein großartiges Zeichen unserer verbindenden Werte, des nachhaltigen Managements sowie für unsere sehr vertrauensvolle Beziehung.“

Ziel der Partnerschaft ist es, eine nachhaltige Nutzung von Ressourcen für zukünftige Generationen in der Region zu fördern. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit stehen die nachhaltige Verbesserung der Luftqualität, ein rücksichtsvoller Einsatz von Ressourcen und die Förderung der Jugend. Um diese gemeinsamen Ziele zu erreichen, sind verschiedene Aktivitäten im Bereich Jugendförderung, CSR und innerhalb institutioneller Kooperationen geplant.