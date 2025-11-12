Mit dem neuen Cortina 12K AirSwitch DUO A+ bringt Woods eine echte Innovation auf den Markt – und setzt damit neue Maßstäbe in der mobilen Klimatechnik.

Basierend auf dem bewährten Cortina-Erfolgsmodell wurde das Gerät umfassend überarbeitet und um eine weltweit einzigartige Funktion erweitert: den AirSwitch-Modus.

AirSwitch – intelligente Nachkühlung ohne Kompressor

Der neue AirSwitch-Modus ermöglicht es, Räume in den Nachtstunden besonders leise und energieeffizient zu kühlen. Statt auf den Kompressor setzt das Gerät auf automatisch zugeführte Außenluft, wenn die Außentemperatur niedriger als die Raumtemperatur ist. Das spart Strom und sorgt gleichzeitig für eine angenehme Ruhe – ideal z. B. für Schlafräume, Hotels oder Büros.

Volle Ausstattung für ganzjährigen Einsatz

Neben dem innovativen AirSwitch-Modus bietet das Gerät alle klassischen Funktionen eines hochwertigen mobilen Klimageräts:

Kühlen & Heizen für Sommer und Übergangszeit

für Sommer und Übergangszeit WIFI-Steuerung für komfortable Bedienung per Smartphone

für komfortable Bedienung per Smartphone Leistungsstarke Kühlkapazität mit 12.000 BTU

Saubere Luft durch HEPA-Filter

Ein zusätzlicher HEPA-Filter sorgt im Kühl- wie auch im AirSwitch-Betrieb für gereinigte Raumluft – ein echter Mehrwert für Allergiker und anspruchsvolle Kunden.

Patentierte Technologie aus Schweden

Das AirSwitch-System ist zum Patent angemeldet und steht für schwedische Ingenieurskunst auf höchstem Niveau. Als SHK-Handwerker bieten Sie Ihren Kunden damit eine zukunftsweisende Lösung, die Energieeffizienz, Klimakomfort und Luftreinhaltung vereint – in nur einem Gerät.

👉 Jetzt exklusiv bei FAWAS erhältlich

Perfekt für moderne Kundenwünsche – und für Ihren Projekterfolg!