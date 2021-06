Pressemeldung

Wood’s beschäftigt sich bereits seit 65 Jahren mit dem Thema Luft, um Menschen vor Allergien, Feuchtigkeit, Schimmel, schlechten Gerüchen sowie Luftverschmutzung und vielem mehr zu schützen. Die Palette an Produkten und Lösungen, die für eine bessere Raumluft sorgen, ist breit.

Der Zeitpunkt für die Übernahme des Vertriebs von Woods ist kein Zufall. „Die letzten anderthalb Pandemie-Jahre haben uns gezeigt, dass saubere, gesunde, staub- und keimfreie Luft in allen Lebensbereichen enorm wichtig ist“, sagt FAWAS-Geschäftsführer Max Stanger. Bereits seit 25 Jahren ist FAWAS als Spezialist im Bereich der Raumlufthygiene bekannt. Mit den Produkten von Woods komplettiert FAWAS sein Produktportfolio rund um die Kernkompetenz „Lufthygiene“.

Durch den Woods-Generalvertrieb erweitert FAWAS jedoch nicht nur sein Produktsortiment, sondern auch seine Kundenzielguppe. Neben dezentralen Lüftungsanlagen und Staubsaugsystemen, die überwiegend bei Neubau oder Sanierung eingesetzt werden, wird FAWAS in Zukunft auch die Sparte Luftreiniger, mobile Klimageräte, Luftbe- und -entfeuchter sowie Ozongeneratoren zur Geruchssanierung vertreiben. Max Stanger ergänzt: „Egal ob in fertiggestellten Wohnräumen, in Büros, in Arztpraxen, in Restaurants und Hotels, in öffentlichen Bauten oder Besuchsräumen... Wir haben nun garantiert immer die passende Lösung für ihr „luftiges“ Problem!“

Woods-Luftreiniger und mobile Klimageräte sind bereits ab sofort über den FAWAS-eigenen Onlineshop verfügbar. www.fawas-shop.de