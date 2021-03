Mit dem Schlaucheinzug-System Bingo Loop sind sowohl Saugschlauch als auch Zubehör einer Zentralstaubsauganlage immer sofort zur Hand.

Staub und Brösel werden in Sekundenschnelle eliminiert werden. Besonders in der heute so schnelllebigen Zeit ein echt smartes Tool um sich zeitintensive Handgriffe zu sparen.

Der Saugschlauch sowie das komplette Zubehör befinden sich in der Bingo-Loop-Box, die in der Wand installiert wird. Der Saugschlauch wird dabei in einer Schlaucheinzugsleitung deponiert. Diese wiederum wird in der Regel in der Dämmschicht des darüber liegenden Stockwerkes verlegt.

Bingo Loop ist einer der Gründe, warum die Staubsaugsysteme von FAWAS besonders smart sind. Das spektakuläre Schlauch-Depot ist besonders für den Einbau in Smart Homes geeignet, denn die perfekte Ergänzung dazu heißt Smart Clean 4.0!



BINGO loop bringt sauber machen in den eigenen Vier Wänden definitiv auf ein neues Level! Der Saugschlauch wird bei Bedarf in der nötigen Länge herausgezogen und verschwindet nach dem Saugvorgang ganz bequem wieder in der Box des Bingo Loops.

Ebenso kann der Saugschlauch auch komplett herausgezogen werden und als „normaler“ Schlauch mit Ein-/Aus-Schalter an anderen Saugdosen, z.B. im Obergeschoss, angesteckt und verwendet werden.

BINGO loop ist das einzige Wall-in-Schlauchsystem weltweit, bei dem Schlauch, Teleskoprohr, Multifunktionsdüse und Bodendüse komplett in der Wand verschwinden.

Empfehlen Sie ihren Kunden den platzsparenden Bingo-Loop für mehr Komfort im eigenen Zuhause.

Simply Clean. Simply Clever. Simply FAWAS.