FAWAS: Luftreiniger im Haushalt – dauerhaft sinnvoll
Typische Belastungen:
Feinstaub, Pollen, Hausstaub, Tierhaare, Schimmelsporen sowie gasförmige Stoffe aus Möbeln, Farben und Reinigungsmitteln.
Lüften allein ist stark abhängig von Wetter, Jahreszeit und Nutzerverhalten. Luftreiniger arbeiten kontinuierlich, auch bei geschlossenem Fenster, und ergänzen das Lüften sinnvoll – insbesondere bei Allergikern, im Homeoffice oder bei hoher Partikelbelastung.
Mehrwert für Kunden
- spürbar bessere Luftqualität und Schlafkomfort
- Entlastung bei Allergien
- geringer Strombedarf
- angenehm leise im Betrieb
- ganzjähriger Einsatz
Fazit
Luftreiniger entfalten ihren Nutzen im kontinuierlichen Betrieb als Bestandteil moderner Raumluftkonzepte.
