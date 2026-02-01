13.02.2026  Pressemeldung Alle News von FAWAS

FAWAS: Luftreiniger im Haushalt – dauerhaft sinnvoll

Die Anforderungen an die Innenraumluft haben sich technisch verschärft. Dichte Gebäudehüllen, längere Aufenthaltszeiten in geschlossenen Räumen und steigende Belastungen der Außenluft führen dazu, dass Schadstoffe und Partikel länger in der Raumluft verbleiben.

Typische Belastungen:

Feinstaub, Pollen, Hausstaub, Tierhaare, Schimmelsporen sowie gasförmige Stoffe aus Möbeln, Farben und Reinigungsmitteln.

Lüften allein ist stark abhängig von Wetter, Jahreszeit und Nutzerverhalten. Luftreiniger arbeiten kontinuierlich, auch bei geschlossenem Fenster, und ergänzen das Lüften sinnvoll – insbesondere bei Allergikern, im Homeoffice oder bei hoher Partikelbelastung.

Mehrwert für Kunden

  • spürbar bessere Luftqualität und Schlafkomfort
  • Entlastung bei Allergien
  • geringer Strombedarf
  • angenehm leise im Betrieb
  • ganzjähriger Einsatz

Fazit

Luftreiniger entfalten ihren Nutzen im kontinuierlichen Betrieb als Bestandteil moderner Raumluftkonzepte.

