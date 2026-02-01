Die Anforderungen an die Innenraumluft haben sich technisch verschärft. Dichte Gebäudehüllen, längere Aufenthaltszeiten in geschlossenen Räumen und steigende Belastungen der Außenluft führen dazu, dass Schadstoffe und Partikel länger in der Raumluft verbleiben.

Typische Belastungen:

Feinstaub, Pollen, Hausstaub, Tierhaare, Schimmelsporen sowie gasförmige Stoffe aus Möbeln, Farben und Reinigungsmitteln.

Lüften allein ist stark abhängig von Wetter, Jahreszeit und Nutzerverhalten. Luftreiniger arbeiten kontinuierlich, auch bei geschlossenem Fenster, und ergänzen das Lüften sinnvoll – insbesondere bei Allergikern, im Homeoffice oder bei hoher Partikelbelastung.

Mehrwert für Kunden

spürbar bessere Luftqualität und Schlafkomfort

Entlastung bei Allergien

geringer Strombedarf

angenehm leise im Betrieb

ganzjähriger Einsatz

Fazit

Luftreiniger entfalten ihren Nutzen im kontinuierlichen Betrieb als Bestandteil moderner Raumluftkonzepte.



