Schmiegt sich unauffällig an die Wand und braucht nicht mehr Strom als ein Radiowecker: Der Luftreiniger TALL 155 von Wood´s, in Deutschland exklusiv bei FAWAS erhältlich. Foto: FAWAS/Wood´s

Bei Luftreinigern zählen gesundheitliche Sicherheit, Bedienkomfort und Energieeffizienz. Das Dilemma: Je feiner der Filter, umso stärker muss der Ventilator die Raumluft durch den Filter ziehen. HEPA 14 filtert zehnmal kleinere Partikel aus der Luft als ein HEPA 13-Filter (Durchlassgrad 0,005 Prozent zu 0,05 Prozent). Das ist besonders wichtig bei kleinsten Partikeln wie Feinstäuben und Viren. Der Nachteil: Geräte nach HEPA 14 sind lauter und verbrauchen mehr Strom. Denn der sehr feine Filter benötigt höhere Leistungen, um die Luft im Raum umzuwälzen.

Aktive Ionisierung plus HEPA 13-Filter

Die Lösung, die Wood´s seit vielen Jahrzehnten anbietet, heißt Ionisierung. Die originalen Active ION HEPA-Filter sind durch einen aufwändigen Herstellungsprozess negativ geladen. Beim Ansaugen im Gerät werden die Partikel in der Raumluft wiederum elektrisch positiv geladen. Sobald diese auf das Filtermaterial treffen, „klumpen“ sie zusammen, lagern sich automatisch an das vielfach gefaltete Filtervlies an und werden vollständig zurückgehalten. Das Ergebnis ist eine Filtration von 99,98 Prozent bis zu einer Partikelgröße, die fünfzigmal kleiner ist als Bakterien. Zudem sind bei Wood´s nicht nur die Filter geprüft, sondern die kompletten Geräte nach US-amerikanischen Standard (CADR/AHAM*) zertifiziert, dem einzigen Testverfahren, das Luftreiniger als Ganzes testet.

Das durchlässigere Filtermaterial erlaubt kleinere, leisere und stromsparendere Lüfter. Wood´s-Geräte für private Räume haben eine völlig ungefährliche und elektrosmogfreie Betriebsspannung von 12 Volt. Der kleinste Luftreiniger im FAWAS-Programm benötigt pro Jahr nicht mehr Strom als ein Radiowecker.

Quality „made in Sweden“

Luftfilter von Wood´s werden seit mehr als 50 Jahren in Schweden hergestellt, sind besonders langlebig und nachhaltig. Die Gehäuse bestehen aus wiederverwertbarem Metallblech, nahezu alle Komponenten sind in Schweden hergestellt. Der Hersteller gibt 10 Jahre Garantie bei Registrierung des Gerätes und regelmäßigem Tausch der originalen Filter.

Die Produktpalette beginnt beim kompakten Tall 155, der sich an der Wand schlank macht, und für kleinere Räume von 10 bis 32 m² Grundfläche vorgesehen ist. Darauf folgt das Standgerät AL 310, das es auch mit automatischer Filterprüfung gibt. Es versorgt Räume von 20 bis 50 m² mit sauberer Luft. Der GRAN 900 ist extrem leistungsfähig und hat etwa die Größe eines Heizkörpers. FAWAS empfiehlt das Gerät für anspruchsvolle Einsatzbereiche und große Räume von 60 bis 80 m². Die Modelle AD 20 und AD 30 schließlich sind Hybridgeräte aus Luftreiniger und Luftentfeuchter und eine zuverlässige Lösung zum Beispiel für schimmelgefährdete Räume oder Bereiche mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Bäder und Sanitärbereiche. www.fawas-shop.de

* CADR: Die Clean Air Delivery Rate ist das einzige Testverfahren, das den Luftreiniger als Ganzes bewertet. Ermittelt wird die tatsächliche Filterleistung des Gerätes mit drei standardisierten Schwebstoffen.

AHAM: Gemessen und zertifiziert wird nach der ANSI/AHAM-Methode, die seit 30 Jahren als führendes Testverfahren weltweit etabliert ist. ANSI ist das American National Standards Institute, AHAM die Association of House Applicance Manufacturers. CADR-Werte werden von der sehr strengen US-amerikanischen Umweltschutzbehörde EPA anerkannt.