Die Lufthygiene in Wohnräumen ist aktuell eins der dringendsten Themen, die die Menschen bewegen und das vor allem in der ansteckenden kalten Jahreszeit. Denn besonders in der kalten Jahreszeit ist durch Kaminöfen und Kerzen die Feinstaubbelastung in Innenräumen erhöht.

Zur Lösung kann das SHK-Gewerbe kompetent beitragen – mit Smart Clean 4.0

Ganz im Gegensatz zu externen Zentralstaubsaugern, verschlimmern „normale“ Staubsauger die ganze Situation nur noch. Der Feinstaub wird zwar zunächst eingesaugt, aber durch den Filter des „normalen“ Staubsaugers noch stärker zerkleinert und durch das Gebläse wieder ausgeschieden.

Der Feinstaub ist befrachtet mit Viren, Bakterien, Pilzen & anderen Keimen. Diese gelangen durch die hohe Lungengängikeit des Feinstaubs bis tief in die Lunge

Warum ein Zentralstaubsaugsystem von FAWAS?

FAWAS GmbH ist seit 25 Jahren der kompetente Partner für den Installateur. Planung, Konzeption und Service sind neben Spitzenprodukten die Stärken von FAWAS.

Zentralstaubsauger vom Marktführer FAWAS sind leise, schön im Design und saugstark.

Modernste, am weitesten entwickelte Technik, lückenlose Sortimentsauswahl, installationsfreundliche Bauweise, beste Motoren- und Turbinentechnik und vieles mehr spricht für die Zentralstaubsauganlagen von FAWAS.

Unser Sortiment an Saugzubehör umfasst alles was eine perfekt auf Ihre Kunden „zugeschnittene“ Zentralstaubsauganlage ausmacht. Von modernen Saugdosen, über Saugschläuche in allen Längen sowie Bodendüsen, Spezialdüsen und bewährte Saugsets. Des Weiteren haben unsere Zentralstaubsauger eine hohe Lebensdauer von 20 Jahren. Durch unseren super Service und unsere hohe Ersatzteilverfügbarkeit auch für ältere Modelle, können wir bei Problemen umgehend helfen und haben fast immer das passende Ersatzteil parat. Dadurch ist die FAWAS GmbH unerreicht beim Thema Nachhaltigkeit.