Auch Ihre Kunden stehen bei Feuchtigkeitsproblemen vor der Wahl des richtigen Luftentfeuchters. Technische Spezifikationen wie Entfeuchtungsleistung, Tankgröße oder Luftumwälzung sind meist schwer zu verstehen und zu interpretieren. Wir kombinieren ein intelligentes Verkaufskonzept mit den passenden Luftentfeuchtern. Unser Icon-Konzept richtet sich ganz einfach nach dem Einsatzort des Produktes.



Die Anwendungskategorien umfassen:

Kellerräume

Wohnräume

Badezimmer

Wäschetrocknung

So einfach war der Verkauf eines Luftentfeuchters noch nie. Die einzige Frage, die Sie Ihren Kunden stellen müssen, ist: Wo setzen Sie Ihren Luftentfeuchter ein?



Und schon liefert FAWAS das passende Produkt zum jeweiligen Einsatzzweck. Und das Beste: Auf Grund unseres klar strukturierten Produktportfolios nach Anwendungskategorien, bekommt Ihr Kunde immer den richtigen Entfeuchter. Damit erhöhen Sie nicht nur die Zufriedenheit Ihrer Kunden, sondern minimieren auch Rückfragen, Rückgaben und Reklamationen auf nahezu null. Ein echter Mehrwehrt für Sie und Ihre Kunden!

Entdecken Sie jetzt unser Woods Luftentfeuchter-Sortiment.

Luftentfeuchter optimal für Bäder

Luftentfeuchter optimal für Wohnräume

Luftentfeuchter optimal für Kellerräume

Luftentfeuchter optimal zur Wäschetrocknung