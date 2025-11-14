14.11.2025  Pressemeldung Alle News von FAWAS

FAWAS: Das Woods Luftentfeuchter Konzept

Probleme mit Luftfeuchtigkeit – mit Woods by FAWAS finden Sie den passenden Luftentfeuchter

Auch Ihre Kunden stehen bei Feuchtigkeitsproblemen vor der Wahl des richtigen Luftentfeuchters. Technische Spezifikationen wie Entfeuchtungsleistung, Tankgröße oder Luftumwälzung sind meist schwer zu verstehen und zu interpretieren. Wir kombinieren ein intelligentes Verkaufskonzept mit den passenden Luftentfeuchtern. Unser Icon-Konzept richtet sich ganz einfach nach dem Einsatzort des Produktes.

Die Anwendungskategorien umfassen:

  • Kellerräume
  • Wohnräume
  • Badezimmer
  • Wäschetrocknung

So einfach war der Verkauf eines Luftentfeuchters noch nie. Die einzige Frage, die Sie Ihren Kunden stellen müssen, ist: Wo setzen Sie Ihren Luftentfeuchter ein?

Und schon liefert FAWAS das passende Produkt zum jeweiligen Einsatzzweck. Und das Beste: Auf Grund unseres klar strukturierten Produktportfolios nach Anwendungskategorien, bekommt Ihr Kunde immer den richtigen Entfeuchter. Damit erhöhen Sie nicht nur die Zufriedenheit Ihrer Kunden, sondern minimieren auch Rückfragen, Rückgaben und Reklamationen auf nahezu null. Ein echter Mehrwehrt für Sie und Ihre Kunden!

Entdecken Sie jetzt unser Woods Luftentfeuchter-Sortiment.

Luftentfeuchter optimal für Bäder

Luftentfeuchter optimal für Wohnräume 

Luftentfeuchter optimal für Kellerräume 

Luftentfeuchter optimal zur Wäschetrocknung 

FAWAS GmbH
FAWAS GmbH
SAUBERE GESUNDE LEBENSRÄUME
Vogelsangstr. 26/2B
72581 Dettingen an der Erms
Deutschland
Telefon:  07123 - 9618-20
www.fawas.de
Anzeigen
DELABIE GmbH
G.U.T. Gebäude- und Umwelttechnik KG
delphisXpert
ENERGIE BRINGER GmbH
SFA Sanibroy GmbH

DESTATIS:

12.11.2025

Großhandelspreise im Oktober 2025: +1,1 % gegenüber Oktober 2024
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

12.11.2025

Inflationsrate im Oktober 2025 bei +2,3 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

31.10.2025

Einzelhandelsumsatz im September 2025 real um 0,2 % höher als im Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung