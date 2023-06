Einer der beliebtesten Trends bei der Gestaltung des Badezimmers ist die Verwendung kräftiger und leuchtender Farben. Farbige Bäder können so dezent oder auffällig sein, wie Sie möchten, und sind eine gute Möglichkeit, dem Raum Persönlichkeit zu verleihen.

Durch die Verwendung von Farben in Ihren Badezimmerelementen wie Waschbecken, Duschwannen und Badewannen können Sie ein einzigartiges und persönliches Ambiente schaffen.

Farbige Bäder vermitteln je nach gewähltem Farbton den einen oder anderen Eindruck. Wir stellen Ihnen die trendigsten Farben von Hidrobox vor:

Blush ist ein weicher, warmer Farbton, der jedem Raum einen Hauch von Eleganz und Anspruch verleiht.

Metropolis ist ein dunkler und starker Farbton, der Tiefe und Dramatik verleiht.

Golden ist ein leuchtender Farbton, der einen Hauch von Glamour und Luxus ausstrahlt.

Scheuen Sie sich nicht, mit verschiedenen Kombinationen und Schattierungen zu experimentieren, um diejenige zu finden, die am besten zu Ihrem Stil und Ihrer Persönlichkeit passt.

Tipps für die Gestaltung farbenfroher Bäder

Eine Möglichkeit besteht darin, die Wände in neutralen Farben wie Weiß oder in dem in der Innenarchitektur trendigen Farbton Naturzement zu halten und die Badelemente farbenfroh zu gestalten. Wenn Sie ein ruhiges und gelassenes Ambiente vorziehen, entscheiden Sie sich für Blau- oder Grüntöne. Wenn Sie ein helleres und stimulierenderes Ambiente bevorzugen, sind Gelb- und Senftöne ideal für Sie.

Eine weitere Möglichkeit ist die Ton-in-Ton-Technik, bei der mit Kontrasten gespielt wird. Sie können zum Beispiel die Wände in Blush-Tönen streichen und dann Elemente, wie die freistehende Badewanne, in dunkleren Tönen hinzufügen, um einen Effekt von Tiefe und Dimension zu erzeugen. Die gleiche Wirkung erzielen Sie, wenn Sie für den Waschtisch einen dunklen Farbton und das Waschbecken im Blush-Ton wählen.

In beiden Fällen dürfen die Farben jedoch nicht überstrapaziert werden. Idealerweise sollten zwei Farbtöne für das Badezimmer gewählt werden. Nach der Auswahl können Sie Accessoires und Details in Komplementärfarben hinzufügen, um ein harmonisches und natürliches Ambiente zu schaffen, z. B. schwarze Armaturen oder Weidenkörbe.

Kurzum, farbenfrohe Bäder sind eine großartige Möglichkeit, Ihrem Raum Leben und Persönlichkeit zu verleihen. Mit den Farbtönen Blush, Metropolis und Golden können Sie moderne und elegante Badezimmer ganz nach Ihren Vorstellungen gestalten. Trauen Sie sich, mit diesen Farbtönen zu experimentieren und gestalten Sie so Ihr persönliches Designerbad!