Wenn ihr als SHK-Betrieb Wert auf faire Preise, persönlichen Service und verlässliche Lieferungen legt, dann seid ihr bei Philipp Wagner genau richtig.

Wir sind der Versandgroßhandel, der nicht nur liefert, sondern mitdenkt – und genau weiß, was ihr auf der Baustelle braucht.

Was wir anders – und besser – machen:

Starke Preise – dauerhaft:

Nicht nur Aktionsware – bei uns stimmt das Preisniveau übers Sortiment hinweg.

Riesige Lagerverfügbarkeit:

Was ihr im Shop seht, ist in der Regel auch wirklich da – und geht sofort raus. Lagerbestand seit 2022 verdreifacht!

Persönlich statt anonym:

Keine Hotline-Hölle, kein Roboter-Support – bei uns erreicht ihr echte Menschen mit SHK-Verstand unter der zentralen Rufnummer 06154-69370. Später habt ihr dann eure/n Lieblingsinnendienstler/in als direkte/n Ansprechpartner/in mit eigener Durchwahl.

Alle Komponenten optimal zusammengestellt:

Wir erstellen euch gerne ein Hydraulikschema für euer nächstes Projekt inklusive aller benötigten Teile, sodass ihr mehr Zeit für die Baustelle habt und weniger Zeit für die nervige Planung braucht!

Schneller Versand – auf Wunsch Express:

Bestellt, gepackt, versendet – deutschlandweit, zuverlässig, klimaneutral.

Perfekt für Profis:

Unser Onlineshop läuft mobil wie stationär – und ist so aufgebaut, dass ihr auch unterwegs schnell zum Ziel kommt.

Jetzt testen – und beim ersten Einkauf direkt profitieren!

Ob Einzelteil, Zubehör oder größere Bestellung: Wir freuen uns, wenn ihr uns ausprobiert – und zeigen gern, was bei uns anders läuft.

Jetzt Shop entdecken und registrieren bei Philipp Wagner – dem Versandgroßhandel, der euch wirklich weiterhilft.

Das Beste zum Schluss – das Prämienprogramm:

Mit unserem Prämienprogramm sammeln Sie beim Online-Einkauf automatisch Punkte – und tauschen diese ganz unkompliziert gegen beliebte Gutscheine ein. Ob Amazon, Aral, MediaMarkt, OTTO oder IKEA – Ihre Punkte werden schnell zur kleinen Extra-Freude im Arbeitsalltag.

Punkte sammeln bei jeder Online-Bestellung | Große Auswahl an Einkaufsgutscheinen | Einfach einlösen – direkt im Shop!

Zum Sortiment des Prämienprogramms



Noch nie bei uns bestellt?

Dann ist jetzt der richtige Moment. Testet uns – mit einer ersten Bestellung und erlebt, wie unkompliziert Ersatzteilbeschaffung heute sein kann. Jetzt registrieren & bestellen!



Technik ist unser Ding!

Wir von der Philipp Wagner GmbH sind euer Fachversand für hochwertige Markenprodukte rund um Heizung und Sanitär – spezialisiert auf das klassische dreistufige Handwerk.

Unser Sortiment richtet sich gezielt an SHK-Betriebe, Installateure und industrielle Kunden – also an Profis, die im Alltag schnelle Lösungen und verlässliche Qualität brauchen.

Wir wissen: Auf der Baustelle zählt, dass das Material stimmt – und pünktlich da ist. Deshalb liefern wir bundesweit direkt in Ihre Firma oder auf die Baustelle – per Paketdienst oder Spedition, ganz wie’s passt.

Ob Standardware oder spezielles Zubehör – wir helfen dabei, dass der Ablauf läuft.

Und wenn doch mal Fragen auftauchen? Dann sind wir persönlich für Sie da.

Kompetente Beratung, fairer Service – ganz ohne großes Tamtam.