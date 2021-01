Gemeinsam wachsen. Das belgische Familienunternehmen FACQ und die GC-Gruppe haben die Weichen für eine Partnerschaft gestellt. Vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörden arbeiten die beiden traditionsreichen Haustechnik-Großhändler künftig zusammen.

Bereits im Jahr 1880 gegründet, hat sich FACQ zu einem der führenden und landesweit aktiven SHK-Großhandelshäuser in Belgien entwickelt. In fünfter Generation lenkt die Familie Vanden Dael die Geschäfte des Unternehmens mit seinen insgesamt 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an landesweit 44 Standorten, darunter drei Zentrallägern. „Wir sind sehr erfolgreich im Markt unterwegs, wollen aber noch leistungsfähiger werden, um die anspruchsvollen Produkt- und Serviceanforderungen von morgen noch besser erfüllen und die gesamte Branche zukunftsweisend weiter entwickeln zu können. Die Zusammenarbeit mit der GC-Gruppe schafft dafür auf nationaler wie internationaler Ebene außergewöhnliche Synergiemöglichkeiten, die uns gerade in Zeiten der Globalisierung und der Digitalisierung deutlich voranbringen werden“, betont CEO Damien Vanden Dael.

In der Zusammenarbeit setzen beide Partner auf Kontinuität. Die Familie Vanden Dael und das derzeitige Management bleiben an der Spitze des Unternehmens und halten damit weiterhin die Geschicke des Traditionshauses in den Händen. Die künftige Zusammenarbeit mit FACQ ermöglicht der GC-Gruppe eine flächendeckende Präsenz im belgischen Markt.

Thomas Werner, persönlich haftender Gesellschafter der Cordes & Graefe KG: „Über viele Jahre verfolgen wir bereits die großartige Entwicklung dieses stolzen und zugleich bodenständigen belgischen Großhandelshauses FACQ. Von Anfang an haben wir in unseren Gesprächen mit der Familie Vanden Dael die vielen Gemeinsamkeiten unserer Unternehmen und unseres Denkens gespürt. Umso mehr freuen wir uns, nun zusammen die Zukunft zu gestalten. Unseren Lieferanten, vor allem aber unseren belgischen Kunden machen wir mit dieser Partnerschaft ein noch besseres Angebot.“