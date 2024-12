Mit den FACKELMANN Schubladen-Einsätzen und Kosmetik-Organizer bekommen Sie wieder Ordnung in Ihre Badschränke. Die unterschiedlich großen Organizer aus europäischem Buchenholz zeichnen sich durch hochwertige Qualität und ihre vielseitige Einsetzbarkeit aus. So wird das notwendige Zubehör wie Kamm, Bürste oder Seife sicher und sauber verstaut.

(Art. Nr. 86890, 86891, 86892, 80010)

Speziell für die Fackelmann Badmöbel-Serie KARA stehen darüber hinaus hochwertige Schubladeneinsätze aus Kunststoff mit vorgegebener Facheinteilung zur Verfügung (art. nr. 90290).

Make-up, Pinsel, Schmuck und Co. finden Sie in den hochwertigen, transparenten Organisatoren, die mit einer Tiefe von nur 12 cm optimal in die FACKELMANN Spiegelschränke passen, den idealen Platz. In die Glasböden kann zudem eine Ablage aus Aluminium eingehängt werden, perfekt zur Deponierung kleiner Accessoires wie Schmuck, Schminkstifte, Brille oder Handy.

Art. Nr. 86893, 86894)

In den Textil-Ablagekörbchen in den Farben Schwarz und Grau können die täglichen Badutensilien griffbereit organisiert werden. Fackelmann bietet diese Ablagen in zwei Größen an (ca. 13x13x12 cm / ca. 13 x28x12 cm, art. nr. 86895, 86896, 86897, 86898).

Im FACKELMANN-Sortiment finden Sie zudem eine große Auswahl an Handtuchhaltern, die an der Wand oder auch direkt an den Korpus des Waschtischunterschranks montiert werden können.

Der FACKELMANN Kofferschrank DS-MIDI bietet als komplette grifflose Schranklösung besondere Stauraumvorteile, da Relingfächer in der Tür eine kippsichere Aufbewahrung von Flacons, Tuben und anderen Gefäßen ermöglicht. Dieser Schrank wird als vormontiertes, hängendes Möbel für die schnelle Installation zuhause geliefert und ist innerhalb von nur ca. 10 Arbeitstagen verfügbar.

(Art. Nr. 81373/81383)