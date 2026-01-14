Lernen, wann und wo Sie möchten: Praxisnahes Expertenwissen der Walraven Akademie jetzt flexibel „on demand“ verfügbar.

Wer im Arbeitsalltag mit baulichem Brandschutz oder Befestigungstechnik zu tun hat, weiß: Fachwissen veraltet schnell. Normen, Bauvorschriften und technische Lösungen entwickeln sich stetig weiter. Um hier Schritt zu halten, bietet die Walraven Akademie nicht nur Live-Webinare, sondern auch Web-Tutorials auf Abruf und damit die ideale Lösung für alle, die flexibel lernen wollen.

Egal ob im Büro, auf der Baustelle oder unterwegs: Unsere On-Demand-Tutorials lassen sich jederzeit starten, pausieren oder erneut ansehen. So können Sie Ihr Wissen genau dann auffrischen, wenn es in Ihren Zeitplan passt und sind dabei nicht an feste Termine gebunden.

Wissen auf Abruf – von der Theorie direkt in die Praxis

Unsere Web-Tutorials bieten mehr als Präsentationen, denn sie sind praxisnah, kompakt und voller konkreter Anwendungsbeispiele. In den Videos zeigen unsere Experten Schritt für Schritt, wie bestimmte Anforderungen umgesetzt werden, wo häufige Fehlerquellen liegen und welche Lösungen sich in der Praxis bewährt haben.

Ob es um die brandsichere Abschottung von Rohrleitungen in Schachtwänden geht, um den Sonderfall Holzbalkendecke, die Befestigung von Löschwasser- und Sprinklerleitungen oder Schwerlastbefestigungen in unterschiedlichen Untergründen – jedes Tutorial liefert wertvolle Tipps, die sich sofort umsetzen lassen.

Breites Themenspektrum für verschiedene Gewerke

Das Angebot wächst stetig und deckt zahlreiche Fachbereiche ab. So finden TGA-Planer, Brandschutzexperten, Monteure und Projektleiter gleichermaßen passende Inhalte.

Aktuell sind unter anderem folgende Befestigungs- und Brandschutzthemen verfügbar:

Befestigungstechnik

Brandgeprüfte Befestigungstechnik oberhalb klassifizierter Unterdecken

Dübeltechnik und Schwerlastbefestigung in verschiedenen Untergründen

Montagesystem zur durchdringungsfreien Aufständerung von Flachdachinstallationen

Statik in Stahlbau und Befestigungstechnik

Brandschutz

Baulicher Brandschutz: Rohrabschottung – Sonderfall(e) Holzbalkendecke

Befestigung von Löschwasser- und Sprinklerleitungen

Brandsichere Abschottung von Rohrleitungen in Schachtwänden

Brandschutz bei Rohrleitungen in Holzbauteilen

Brandschutz bei Rohr- und Kabelabschottungen – „Abstandsregeln zwischen Systemen“

Leitungsabschottung in gedämmten Tiefgaragendecken

Nicht wesentliche Abweichung bei Rohrabschottungen

Ringspaltverfüllung bei Abschottungen – Möglichkeiten, Vorgehensweise, Gefahren

Hier gelangen Sie zu unseren Web-Tutorials

Ihr Wissensvorsprung – mit der Walraven Akademie

Seit Jahrzehnten unterstützt Walraven Fachhandwerker, TGA-Planer, Brandschutzexperten und den Fachgroßhandel mit durchdachten Systemlösungen und technischem Support.

Mit der Walraven Akademie schaffen wir eine Plattform, auf der Sie aktuelles Expertenwissen erhalten, praxisnah, kompakt und jederzeit verfügbar. Unsere Web-Tutorials auf Abruf sind der einfache Weg, Ihr Know-how auszubauen und auf dem neuesten Stand zu bleiben, und das ganz ohne Termindruck.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Walraven Akademie-Seite:

Walraven steht für Befestigungs-, Brandschutz- und Sanitärtechnik, Know-how und Serviceleistungen mit über 30 Produktions- und Verkaufsniederlassungen in Europa, Amerika, Ostasien und dem Mittleren Osten.