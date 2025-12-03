Mit Wirkung zum 2. Dezember 2025 ist Frank Hehl nicht mehr als Hauptgeschäftsführer für den Fachverband Sanitär Heizung Klima Nordrhein-Westfalen tätig.

Seit Januar 2024 führte Frank Hehl die Geschäfte des größten Landesinnungsverbandes im SHK-Handwerk. In dieser Zeit baute er neue Brücken in Sachen Gremienarbeit und politische Interessensvertretung. Darüber hinaus intensivierte Frank Hehl den Austausch und die Zusammenarbeit mit den Schwesterverbänden und dem Zentralverband SHK.

Kommissarisch übernimmt nun Susan Meurer, stellvertretende Hauptgeschäftsführerin und Geschäftsführerin Betriebswirtschaft, die Leitung des Verbandes. Unterstützt wird Sie dabei vom Vorstand und vom Geschäftsführungsteam Norbert Schmitz (Technik), Peter Schlüter (Recht) und Natascha Daams (Kommunikation).