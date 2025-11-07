07.11.2025  Pressemeldung Alle News von NORMBAU

Fachtag für barrierefreies Bauen in Ulm: NORMBAU ist mit dabei

Unter dem Titel „Nett hier… aber haben Sie schon mal barrierefrei gewohnt?“ lädt die Stadt Ulm am Donnerstag, 13. November 2025, ab 16 Uhr, zu einem Fachtag rund um das Thema barrierefreies Bauen ins Stadthaus Ulm ein.

Die Veranstaltung richtet sich an Bauherrinnen und Bauherren, Fachpersonal, sowie Investorinnen und Investoren gleichermaßen. Auch Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer, die einen barrierefreien Umbau planen, können hier wertvolle Informationen und Impulse erhalten.

Bereits ab 16 Uhr öffnet die begleitende Ausstellung im Foyer ihre Türen. Regionale Handwerksbetriebe präsentieren dort ihr Know-how bei barrierefreien (Um-)Bauten – auch NORMBAU ist mit einem eigenen Infostand vertreten und präsentiert praxisorientierte Lösungen für barrierefreie Sanitärräume.

Um 17 Uhr eröffnet Baubürgermeister Tim von Winning die Veranstaltung mit einem Grußwort. Im Anschluss geben Fachvorträge und eine Podiumsdiskussion praxisnahe Einblicke in Chancen und Herausforderungen des barrierefreien Bauens – von Fördermöglichkeiten über Wirtschaftlichkeit bis hin zu konkreten Umsetzungsbeispielen.

Die Ausstellung bleibt auch nach Veranstaltungsende um 20 Uhr geöffnet und lädt zum fachlichen Austausch ein.

Wir freuen uns auf Sie!

Termin: 13.11.2025
Ort: Stadthaus Ulm, Münsterplatz 50, 89073 Ulm
Einlass: ab 16.00 Uhr
Veranstaltungsbeginn: 17.00 Uhr
Veranstaltungsende: ca. 20.00 Uhr

Mit dem Fachtag setzt die Stadt Ulm ein starkes Zeichen für inklusive und zukunftsfähige Baukonzepte. NORMBAU unterstützt als Aussteller die Veranstaltung mit dem Ziel, praxisgerechte und designorientierte Lösungen für barrierefreies Wohnen sichtbar zu machen.

👉 Weitere Informationen finden Sie hier

NORMBAU GmbH
NORMBAU GmbH
Schwarzwaldstraße 15
77871 Renchen
Deutschland
Telefon:  + 49 7843 704-0
www.normbau.de
