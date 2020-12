Wie in den vergangenen Jahren, bietet Jung Pumpen seinen Facebook-Fans wieder einen unterhaltsamen Adventskalender. Dieses Mal gibt es ein Adventsquiz der besonderen Art, mit Gewinnchancen für alle, die um die Ecke denken können.

Jeden zweiten Tag gilt es, eine Frage zu beantworten. Dabei geht es z.B. um eine sehr spezielle Art der Entwässerung, die Hauptzutat einer Steinhäger Delikatesse oder um Besonderheiten in der Pumpentechnik, die eigentlich ein Begriff sind, so aber noch nicht betrachtet wurden. Die Auflösung jeder Frage gibt es jeweils am nächsten Tag. Wie aus den „What the FAQ-Videos“ bekannt, immer mit einem Augenzwinkern, aber auch mit der ganz realen Lösung.

Mitmachen und gewinnen können alle, die eine Antwort im Kommentarfeld posten. Unter allen Teilnehmenden, unabhängig davon, ob deren Antworten ganz oder nur halb richtig sind, werden nach den Weihnachtsferien folgende Preise verlost: Der Hauptgewinn ist eine MultiDrain UV 3S Schmutzwasserpumpe aus Edelstahl mit vertikalem Druckabgang, die Zweit- und Drittplatzierten bekommen jeweils eine Special Edition-Flasche Original Pumpenwasser.

Zum Adventskalender geht es hier: www.facebook.com/jungpumpen.de