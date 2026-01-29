GF zeigt mit seinen Flow Solutions für Gebäude auf der SHK+E Essen vom 17. bis 20. März 2026 (Halle 6, Stand 6G11) sein umfangreiches Portfolio zur Trinkwasserinstallation, Warm- und Kaltwasserregulierung, Heiz- und Kühlsysteme sowie Abwassersysteme. Auf der Fachmesse werden unter anderem Lösungen aus dem Bereich Trinkwasser (GF Sanipex MT und Uponor S-Press PLUS), Wohnungsstationen (Combi Port E-Hybrid), Rohrsysteme (Uponor Ecoflex 2.0) sowie vielfältige Ventilsysteme (GF Hycleen Balance) zu sehen sein.

Mitte März 2026 stellt GF seine Produkthighlights für die Wasserbewegung in Gebäuden auf der SHK Essen vor. An dem rund 270 Quadratmeter großen Messestand dreht sich an den vier Messetagen alles um Trinkwasserinstallationen, Warm- und Kaltwasserregulierungen sowie Heiz-, Kühl- und Abwassersysteme. „Mit unserem starken Produktportfolio unter dem Leitmotiv ,Excellence in Flow’ unterstreichen wir unseren Anspruch, Marktführer für Flow Solutions zu sein“, sagt Gerrit Schmidt, Vice President Central Europe bei GF Building Flow Solutions.

Innovative Lösungen für Versorgungskonzepte

Ein Messehighlight ist die Uponor Combi Port E-Hybrid: Die dezentrale Wohnungsstation für effiziente und hygienische Warmwasserversorgung ermöglicht eine bedarfsgerechte Trinkwassererwärmung direkt an der Entnahmestelle. Außerdem reduziert sie den Energieverbrauch und sorgt für höchste Hygienestandards. Die kompakte Bauweise und der hohe Vorfertigungsgrad verkürzen die Installation und erleichtern den Betrieb. Dank integriertem elektrischem Durchlauferhitzer auf der Primärseite erreicht sie eine maximale Durchflussmenge von 18,6 l/min (statt bisher 13,4 l/min) und reduziert den Druckabfall um 88 Prozent auf nur 0,2 bar bei 9 l/min. Das System minimiert Stagnation, senkt das Legionellenrisiko und spart bis zu 18 Prozent Energie im Wärmepumpenbetrieb.

Auch die neue Generation der Uponor Ecoflex VIP-Rohre ist auf der Messe zu sehen. Das effizienteste, kompakteste und flexibelste Wärmeverteilungsrohr im Sortiment von GF bietet mit seiner innovativen Vakuum-Isolations-Panel-Technologie (VIP) einen extrem niedrigen Wärmeverlust (Lambda-Wert von 0,004 W/mK) - ideal für mittelgroße bis große Nah- und Fernwärmenetze. Dank kompakter Bauweise und flexibler Konstruktion lassen sich die Rohre bis zu 20 Prozent schneller installieren als hartschaumisolierte, flexible Rohre und sogar bis zu 60 Prozent schneller als Stahlrohre. „Mit unseren innovativen Lösungen wie der Uponor Combi Port E-Hybrid und Uponor Ecoflex VIP unterstützen wir unsere Kunden dabei, nachhaltige und zukunftssichere Versorgungskonzepte einfach und zuverlässig umzusetzen“, sagt Gerrit Schmidt.

Spezialist für Trinkwasserlösungen: sicher, hygienisch, flexibel

Das digitale Ventil Hycleen Balance sorgt für einen intelligenten hydraulischen Abgleich und eine gleichmäßige Warmwasserzirkulation auf Basis von Echtzeitdaten. Die kontinuierliche Messung der Temperaturen und die digitale Steuerung des Wasserflusses sorgen für gleichmäßige Temperaturen im Warmwasserkreislauf. Unmittelbar nach dem Einbau führt es einen sicheren temperaturbasierten Abgleich durch. So sinkt der Energieverbrauch in der Warmwasserbereitung und -verteilung um bis zu 25 Prozent - und die Bildung von Legionellen wird zuverlässig verhindert. Zudem erleichtert die automatische Temperaturdokumentation die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Durch die Plug & Play-Installation erfolgt die Installation in weniger als fünf Minuten pro Ventil.

Ein weiteres Produkt aus dem Trinkwasserbereich ist GF Sanipex (MT). Das Mehrschichtverbundrohrsystem für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen gewährleistet durch seine innovative Verbindungstechnik einen vollen Rohrquerschnitt ohne Totraum. Das sorgt für geringe Fließgeräusche und nahezu keinen Druckverlust. Das flexible System ist für Betriebsdrücke bis 10 bar und Temperaturen bis 95 °C ausgelegt und eignet sich für Ein- und Mehrfamilienhäuser ebenso wie für Großprojekte. Die zuverlässigen Bördel-Klemmverbindungen werden in einem speziellen Zweischichtspritzverfahren hergestellt und sorgen dafür, dass die Verbindung keinen Nährboden für Legionellen oder Bakterien bietet.

Das Pressfitting-System Uponor S-Press PLUS für Mehrschichtverbundrohre ermöglicht eine schnelle, sichere und hygienische Verbindung für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen. In nur drei Schritten lassen sie sich schnell und einfach installieren, ein Entgraten oder Kalibrieren ist nicht erforderlich. Die Fittinge bestehen aus entzinkungsbeständigem Messing oder dem Hochleistungskunststoff PPSU. Das Uponor Installationsangebot ist in den Dimensionen 14 - 110 mm erhältlich.

Für steigende Anforderungen gerüstet

GF bietet darüber hinaus eine große Auswahl an Ventilen für Wasserversorgung, Industrie und Gebäudetechnik. Die Ventile sind langlebig, zuverlässig und lassen sich einfach in moderne Anlagen integrieren. „Die Anforderungen an moderne Trinkwasserinstallationen steigen stetig - von der Planung bis zur Montage. Unser breites Portfolio und die intelligente Systemtechnik sorgen dafür, dass sich Projekte schneller, sicherer und wirtschaftlicher realisieren lassen“, sagt Gerrit Schmidt.