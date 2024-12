Spitzenreiter in der Kategorie „Großunternehmen/Konzern Maschinenbau“

Wilos Betriebliches Gesundheitsmanagement am Hauptsitz in Dortmund ist mit dem renommierten Corporate Health Award ausgezeichnet worden. In der Kategorie „Großunternehmen/Konzern Maschinenbau“ belegte das multinationale Unternehmen den ersten Platz.

„Wir sind stolz, den ersten Platz beim Corporate Health Award gewonnen zu haben, da er unser ganzheitliches Corporate Health Management und exzellentes Betriebliches Gesundheitsmanagement auszeichnet. Arbeits- und Gesundheitsschutz spielen eine zentrale Rolle in unserer Unternehmenskultur und sind fest in der Nachhaltigkeitsstrategie der Wilo Gruppe verankert“, erklärt Oliver Hermes, Vorstandsvorsitzender und CEO der Wilo Gruppe. „Wir legen großen Wert auf das Wohlergehen von Körper und Geist und fördern mit präventiven Maßnahmen die Gesundheit und das Wohlbefinden von Mitarbeitenden.“

„Wie ernst wir diesen Anspruch nehmen, zeigen unsere passgenauen Angebote, durch die wir ein Bewusstsein für Gesundheit im betrieblichen Kontext schaffen. Durch sie können wir Gesundheitsrisiken frühzeitig erkennen und ihnen aktiv begegnen“, ergänzt Georg Weber, Mitglied des Vorstands und CTO der Wilo Gruppe, der die Auszeichnung gemeinsam mit Andrea Arnold, Group Director Corporate Health Management der Wilo Gruppe, entgegennahm. Andrea Arnold betont: „Unsere Leistungen gehen weit über gesetzliche Standards hinaus. Unser ganzheitlicher Ansatz zielt darauf ab, Maßnahmen anzubieten, die sowohl die körperliche als auch die mentale Gesundheit unserer Beschäftigten fördern.“

Der Corporate Health Award prämiert jährlich exzellentes betriebliches Gesundheitsmanagement in Deutschland. Initiatoren sind EuPD Research und das Handelsblatt. Die Auszeichnung wird seit 2009 vergeben.

Die Wilo Gruppe investiert konsequent in die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden. Anfang 2026 wird am Konzernhauptsitz in Dortmund der innovative Health Cube eröffnet. Geplant als neuer Dreh- und Angelpunkt des globalen Gesundheitsmanagements von Wilo, werden künftig Mitarbeitende weltweit und die gesamte Region Dortmund vom Angebot des neuen Gesundheitszentrums profitieren.