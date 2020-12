Stratege und Macher mit Gespür für Marktpotenziale

Digitalisierung haustechnischer Anlagen - Technologieführer

CTO / Ltr. Techn. Projektmanagement - TGA (m/w/d)

Projektausführung sicherstellen, Technik optimieren, Hersteller integrieren

Führung der technischen Projektmanager - bundesweit

Qualifikation

Verfügen Sie über mehrjährige, einschlägige Erfahrung mit Führungsverantwortung in der Technischen Gebäudeausrüstung oder in einem hinsichtlich der Technik vergleichbaren Kontext und sind mit den Gewerken Sanitär, Heizung, Klima, etc. sowie der zugehörigen Mess-/Steuerungs- und Regelungstechnik bzw. Gebäudeautomationstechnik vertraut? Haben Sie ein fach-bezogenes Studium wie z.B. Versorgungstechnik, Technische Gebäudeausrüstung, Technisches Facility Management, Verfahrenstechnik, Bauwesen, Energietechnik und/oder eine Aus-/Weiterbildung zum Meister/Techniker in den genannten Gewerken erfolgreich abgeschlossen und haben diese idealerweise durch eine Qualifikation zum Energieberater ergänzt? Können Sie Baukosten kalkulieren und kennen sich mit VOB/B, HOAI und der Energieeinsparverordnung (EnEV, EEG) sowie den Verordnungen für normgerechtes Bauen aus? Sind Sie Vorausdenker und lösungsorientierter Macher, können Ihre An-sprechpartner für neue Ideen begeistern und kommunizieren auf der Baustelle ebenso überzeugend wie auf Geschäfts-leitungsebene? Besitzen Sie ein ausgeprägtes Organisationsvermögen, bringen hohe Einsatz- und Leistungsbereitschaft mit und suchen nun eine langfristig angelegte Aufgabe in einem Unternehmen mit hervorragender Zukunftsperspektive?

Unternehmen

Als inhabergeführtes, dynamisch wachsendes Unternehmen mit Sitz im Ballungsraum Rhein-Neckar, sind wir der Technologie-führer im Bereich digitaler Lösungen und Systeme für haustechnische Anlagen in großen Wohn-, Gewerbe- und Dienstleistungs-immobilien. Unser patentiertes System ermöglicht die digitale Überwachung und Steuerung von Trinkwasser- und Heizungs-anlagen, etc. und gewährleistet eine jederzeit optimale Wasserqualität, signifikante Energieeinspareffekte und eine deutliche Steigerung der Anlageneffizienz. Unsere Kultur ist durch Dynamik, flache Hierarchien und einem von innovativen und kreativen Köpfen geprägten Teamspirit gekennzeichnet. Wir wachsen rasant und suchen im Rahmen unserer Strategie zur langfristigen Unternehmensentwicklung eine souveräne Führungspersönlichkeit mit technischem Background, die eine jederzeit optimale Projektausführung sicherstellt und klare Impulse zur zukünftigen Ausrichtung unserer Anlagen- und Systemtechnik gibt.

Aufgabe

Als CTO/Leiter Technisches Projektmanagement sind Sie zentraler Ansprechpartner in Sachen Technik und Projektrealisie-rung. Sie koordinieren und führen ein bundesweites Team von technischen Projektmanagern bei der Steuerung der externen Sanitär- und Elektrofachbetriebe in den jeweiligen Liegenschaften und stellen ein optimales Termin- und Qualitätsmanage-ment, die Einhaltung der Budgetvorgaben, eine transparente Abrechnung sowie eine normenkonforme Dokumentation sicher. Ferner überzeugen Sie wichtige Hersteller im Bereich Haustechnik von den Vorteilen der Integration ihrer Produkte in unsere Digitalisierungsplattform. Sie arbeiten eng mit anderen Fachabteilungen zusammen, sammeln und analysieren technische Daten aus den Liegenschaften und erarbeiten digitale Zielbilder bzw. Digitalisierungspläne für Liegenschaften. Mit Ihrem Know-how unterstützen Sie den Vertrieb auch bei der Beratung von Großkunden im Rahmen der Umsetzung von Digitali-sierungs- und Automatisierungsplänen, vertreten unser Unternehmen in Verbänden, Gremien und auf internationalen Fach-veranstaltungen und sind federführend bei der strategischen Weiterentwicklung unserer Technik. Auf Grund der Bedeutung dieser neugeschaffenen Position berichten Sie direkt an die Geschäftsführung, sind Teil des Managementteams und haben ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten.