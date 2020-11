Fast alle ecom-Messgeräte sind in einem ultraleichten Aluminium-Gehäuse untergebracht. Für den Schutz beim Transport sorgen außerdem stabile Alurahmenkoffer. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Aluminium ist in Punkto Hochwertigkeit, Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit unübertroffen! Dies wird in umfangreichen Langzeitstudien und Crashtests eindrucksvoll bewiesen. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Diese Robustheit zahlt sich im täglichen Einsatz aus. Gehäuse und Koffer aus Alu bilden den perfekten Schutz für die hochwertige Messtechnik in den ecom Geräten.

