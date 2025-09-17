In der Sanitär- und Heiztechnik machen Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit den Unterschied. Deshalb hat TECO EXTENDER entwickelt: das universelle teleskopische Verbindungsstück, mit dem Reparaturen und Neuinstallationen selbst auf engstem Raum problemlos durchgeführt werden können.

Entdecken Sie alle Vorteile von EXTENDER in unserem Demonstrationsvideo ansehen!

Schneller und sicherer Anschluss mit FASTEC®

EXTENDER integriert die FASTEC® Technologie, das Schnellverbindungssystem von TECO, das werkzeuglose, schnelle und fehlerfreie Hydraulikverbindungen ermöglicht.

In nur wenigen Sekunden lassen sich Rohrleitungen mit unterschiedlichen Durchmessern, Materialien und Herstellern verbinden. Eingriffszeiten werden verkürzt und das Risiko von Leckagen oder mechanischen Problemen minimiert.

Die große Auswahl an FASTEC®-Adaptern und -Fittings ermöglicht zudem die Erstellung individueller Konfigurationen entsprechend den Anforderungen des jeweiligen Systems.

Zwei Versionen für jeden Bedarf

EXTENDER ist in zwei Größen erhältlich:

F13 (DN15) : für Rohre mit 12, 16, 20, 25 und 26 mm Durchmesser.

: für Rohre mit 12, 16, 20, 25 und 26 mm Durchmesser. F14 (DN20): für Rohre mit 26 und 32 mm Durchmesser.

Effizienz auf der Baustelle, Zuverlässigkeit im Einsatz

Kompakt, praktisch und sicher ist EXTENDER die ideale Lösung für Installateure und Planer, die ein universelles teleskopisches Verbindungsstück suchen, das jeden Arbeitsschritt vereinfacht.

Für weitere Informationen zu EXTENDER und anderen TECO-Lösungen kontaktieren Sie uns: Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.