Pressemeldung

CAMPUS GERMANY: Nachhaltigkeit interaktiv erleben

Im Fokus der Expo 2020 Dubai stehen die Themen Opportunity (Chancen), Mobility (Mobilität) und Sustainability (Nachhaltigkeit). Der Deutsche Pavillon CAMPUS GERMANY ist im Bereich Nachhaltigkeit angesiedelt und präsentiert in so genannten Labs kreative, größtenteils interaktive Exponate zu den Themen Energie, Stadt der Zu­kunft und Biodiversität. So erleben die internationalen Gäste deutsche Technologien und Innovationen hautnah und werden für die Bedeutung von Nachhaltigkeit in Gegenwart und Zukunft sensibilisiert.

Villeroy & Boch: Aus Häusern wird Zuhause

Das Gebäude des Deutschen Pavillons selbst geht mit gutem Beispiel voran und setzt bei der Ausstattung konsequent auf Innovation und Nachhaltigkeit. Das gilt auch für die Pro­dukte von Villeroy & Boch, mit denen die Bäder gestaltet sind und von denen in der VIP- Lounge gespeist wird. Villeroy & Boch steht als deutsches Unternehmen für Innovation, Qualität, Kreativität und Design. Ziel ist, mit der besten Keramik Momente und Räume zum Wohlfühlen zu gestalten. Denn erst wenn Menschen Häuser einrichten, die ihren persönlichen Vorstellungen und ihrem Lebensstil entsprechen, entsteht ein „Zuhause“.

Designstarke Produkte und nachhaltige Lösungen

Von der Gestaltungskompetenz und dem technischen und konzeptionellen Knowhow, die zusammen die besondere Qualität der Villeroy & Boch-Produkte ausmachen, können sich die Besucher:innen des Deutschen Pavillons bis zum 31. März 2022 selbst überzeugen.

Bei der Badgestaltung zeigt Villeroy & Boch, wie ausgefeiltes Produktdesign Ressourcen schonen kann und gleichzeitig gut aussieht. Die WCs mit DirectFlush-Technologie besit­zen statt des herkömmlichen Wasserrands eine intelligente Wasserführung, die das Be­cken vollständig ausspült - und das bei einem Wasserverbrauch von lediglich 3 bzw. 4,5 Litern pro Spülgang. Das vollständig glasierte, spülrandlose Design erfüllt durch eine schnelle und unkomplizierte Reinigung auch hohe Hygiene-Ansprüche in den stark fre­quentierten Bereichen im Deutschen Pavillon. Mit den präzise gestalteten Waschtischen aus der Kollektion Memento 2.0 stellt Villeroy & Boch seine Designkompetenz unter Beweis: Der innovative Werkstoff TitanCeram ermöglicht eine klare, minimalistischen Formensprache und präzise Konturen.

In der VIP-Lounge des Pavillons bieten die trendstarken Dining-Produkte von Villeroy & Boch die perfekte Bühne für eine ambitionierte Küche. Designakzente setzen beispiels­weise Produkte der Kollektion The Rock mit ihrer charakteristisch rauen Struktur der Schieferoptik. Kochkunst und Designerlebnis in perfekter Kombination.