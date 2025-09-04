Mit dem im März 2025 gestarteten Kaldewei Meisterclub setzt der renommierte Badhersteller neue Maßstäbe in der Unterstützung von Handwerksbetrieben. Neben attraktiven Rückvergütungen, innovativen digitalen Services und dem direkten Zugang zur Kaldewei-Expertise, die bei allen Fragen und Anliegen schnell weiterhilft, erweitert das Unternehmen jetzt sein Angebot um maßgeschneiderte Schulungsformate – exklusiv für Meisterclub-Mitglieder.

Das neue Online-Seminar bietet praxisnahes, sofort anwendbares Wissen rund um aktuelle Themen, die darauf abzielen, den Arbeitsalltag von Installateuren effizienter und profitabler zu gestalten. Zum Auftakt steht eine kurze Vorstellung der digitalen Services von Kaldewei auf dem Programm. Im Fokus: die digitale Preisliste. Kaldewei führt die Teilnehmer einfach und verständlich durch die exklusiven Vorteile – von der Produktkonfiguration mit Artikelnummern über umfassende technische Informationen bis hin zur Transparenz bei der Warenverfügbarkeit.

Zur Auswahl stehen zwei Termine: am 23. September um 10 Uhr sowie am 25. September um 15 Uhr. Die kurzen, etwa 20-minütigen Seminare sind ausschließlich Meisterclub-Mitgliedern vorbehalten. „Mit den exklusiven Schulungen im Meisterclub wollen wir das Handwerk noch gezielter unterstützen“, erklärt Alexander Muster, Vertriebschef von Kaldewei. „Es geht nicht nur um innovative Produkte, sondern vor allem darum, unseren Partnern echten Mehrwert und praxisorientiertes Wissen zu bieten.“

Mit den neuen Online-Seminaren unterstreicht Kaldewei einmal mehr, dass das Handwerk stets im Mittelpunkt steht. Entdecken Sie jetzt die exklusiven Vorteile des Meisterclubs und melden Sie sich direkt hier an: www.kaldewei.de/professionals/meisterclub/exklusiv-schulung/

Und das Beste: Auch interessierte Handwerksbetriebe, die bisher noch nicht Teil des Meisterclubs sind, können mitmachen – einfach die Kaldewei Meisterclub-App im App Store herunterladen, als neues Mitglied registrieren und sofort von den vielen Vorteilen profitieren.