Pressemeldung

eihnachtstraditionen soll man wahren: Mit dem beliebten Online-Adventsgewinnspiel sorgt der Premiumbadhersteller auch in diesem Jahr für Spiel, Spaß und exklusive Gewinne. Ab dem 1. Dezember heißt es wieder: „Die schönste Zeit im Jahr: Adventszeit mit Kaldewei.“ Bis zum 24. Dezember gibt es täglich die Möglichkeit, an einem Mini-Game oder Quiz teilzunehmen und sich somit die Chance auf einen von fünf hochwertigen Hauptgewinnen zu sichern. Teilnehmen kann man auf: www.kaldewei-adventskalender.de



Dieses Jahr warten pünktlich zur Bescherung das neue iPhone 13 Pro 128 GB Sierrablau, ein iPad Pro in Space Grau, die heiß begehrte Playstation 5 sowie ein Weber Gasgrill Spirit und das neuste Makita Akku-Baustellenradio inklusive Akku und Ladegerät auf ihre glücklichen Gewinner. Wer einmal teilgenommen hat, ist automatisch im Lostopf für die große Verlosung.

So funktionierts – nichts mehr verpassen mit den Kaldewei News

SHK-Fachleute, Architekten und Privatpersonen können sich unter www.kaldewei-adventskalender.de für den kostenlosen Newsletter anmelden. Er informiert nicht nur über spannende Produktneuheiten und Seminare, sondern erinnert auch rechtzeitig an den Start der Adventszeit und die bevorstehenden Gewinnspiele. Wer sich einmal angemeldet und an einem der Tagesrätsel teilgenommen hat, erhält die Chance auf einen der Hauptgewinne. Ausgelost wird am 24. Dezember.