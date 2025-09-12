Sauber arbeiten vom ersten Handgriff an – die Unterlegwanne von DERBLAUE® macht Sanitär-Einsätze einfacher, sicherer und professioneller.

Ob Syphon tauschen, Toilette wechseln, Waschbecken demontieren oder Eckventile erneuern – überall dort, wo Wasser unkontrolliert austreten kann, ist die Unterlegwanne von DERBLAUE® die ideale Lösung.

Sie wird gleich zu Beginn jedes Einsatzes ausgelegt und sorgt so dafür, dass Böden und Oberflächen von Anfang an zuverlässig geschützt sind. Gleichzeitig dient sie als saubere, mobile Arbeitsunterlage für Werkzeug, Ersatzteile und Tropfwasser.

Proaktiv statt reaktiv: erst auslegen, dann arbeiten – für mehr Sicherheit und weniger Stress.

erst auslegen, dann arbeiten – für mehr Sicherheit und weniger Stress. Wiederverwendbar & langlebig: das robuste Spezialmaterial hält unzählige Einsätze durch.

das robuste Spezialmaterial hält unzählige Einsätze durch. Sicher auch bei größeren Mengen: hochklappbare Ränder verhindern Auslaufen, selbst auf unebenem Untergrund.

hochklappbare Ränder verhindern Auslaufen, selbst auf unebenem Untergrund. Kompakt & mobil: sekundenschnell ausgelegt, leicht zu verstauen und immer dabei.

Deine Vorteile im SHK-Sanitärbereich:

Schutz von Böden und Oberflächen bei jedem Eingriff

Saubere Ablagefläche für Werkzeug und Bauteile

Weniger Reinigungsaufwand und minimiertes Risiko von Folgeschäden

Professionelles Auftreten beim Kunden durch Ordnung und Sauberkeit

Einfach auslegen – und schon ist alles unter Kontrolle.

👉 Jetzt Team ausstatten und durchstarten:

Bis 30.9. erhältst Du exklusive 15% Rabatt auf die Unterlegwanne

im Shop von DERBLAUE®

mit dem Rabattcode: shkj15

Viel Spaß beim Shoppen wünscht

das DERBLAUE® Team

Über die Aqua Evolution Systems GmbH

Die Aqua Evolution Systems GmbH entwickelt und vertreibt unter der Marke DERBLAUE® innovative Lösungen für die Arbeit mit Flüssigkeiten im Handwerk. Für weitere Informationen kontaktiere uns gerne direkt oder besuche uns unter derblaue.com