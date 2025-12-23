Mit ihrer breiten Modellvielfalt und funktionellen Extras bietet die modernisierte Duschkabinenserie Exklusiv 2.0 von HSK Duschkabinenbau unterschiedlichste Gestaltungsmöglichkeiten für individuelle Badgrundrisse und Kundenwünsche – und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Mit dem Nachfolger der erfolgreichen Exklusiv Serie präsentiert HSK eine Duschkabinenserie, die diese Anforderungen erfüllt: Die Exklusiv 2.0 vereint die bewährten Vorteile ihres Vorgängermodells mit moderner Ästhetik und vielen technischen Features für ein wahrhaft exklusives Duschvergnügen.

Besondere Badgrundrisse und Kundenvorstellungen erfordern besondere Lösungen: Mit ihrer breiten Modellvielfalt und funktionalen Besonderheiten ist die Serie Exklusiv 2.0 von HSK Duschkabinenbau die ideale Wahl für individuelle Duschplätze mit Stil. Die Nachfolgerserie der bewährten Exklusiv Serie hält, was ihr Name verspricht: Exklusiver Duschkomfort, technische Perfektion, Funktionalität und Design auf höchstem Niveau – dies überzeugte unter anderem auch die Red Dot Jury sowie die Jury von Schöner Wohnen. Weiterer Vorteil für Sanitär-Profis und ihre Kunden: Viele Standardvarianten der Exklusiv 2.0 in Alu Silber-matt sind am Lager von HSK vorrätig und über ein Schnell-Lieferprogramm innerhalb von nur 48 Stunden (Arbeitstage, frei Haus, ab Werk) lieferbar.

Bewährte Konstruktion mit zusätzlichen Details

Die begehrten Auszeichnungen „Red Dot Award: Product Design 2023" sowie der „Best of Design Award“ von Schöner Wohnen gingen nicht ohne Grund an die Duschkabinenserie Exklusiv 2.0. Ganz nach dem Motto „Neues auf Bewährtes bauen“ vereint die Duschkabinenserie Exklusiv 2.0 das Beste ihres Vorgängermodells mit neuen durchdachten Details zu einem hochqualitativen, modernen Duschkonzept. Was bleibt, ist die gewohnte Funktionalität: Das flexible Drehlager des Profils mit praktischem Heb-/Senk-Mechanismus sorgt für zuverlässige Dichtigkeit und hervorragende Handhabung. Auch die bewährte Sondermaß-Variabilität bleibt 1:1 erhalten und ermöglicht somit weiterhin eine Sonderhöhe bis 220 cm. Überzeugend bei der Exklusiv 2.0 ist das flachere Wandanschlussprofil mit spezieller Kedertechnik. Hierbei werden die Festelemente in das befestigte Wandprofil eingeschoben, ausgerichtet und dauerhaft sowie dicht fixiert. Dies sorgt für eine einfache, schnelle und vor allem sichere Montage. Der optisch überarbeitete Stabilisationsbügel sorgt für einen zeitgemäßen Auftritt und sicheren Halt. Ob Eckeinstieg, Runddusche oder Raumnische – mit der breiten Produktrange des Allround-Talents Exklusiv 2.0 können SHK-Profis ihren Kunden eine passgenaue Duschlösung für jedes Badezimmer anbieten.

Universelle Gestaltungsmöglichkeiten

Auch in puncto Design überzeugt die Duschkabinenserie Exklusiv 2.0 durch moderne Details und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Die Profilteile sind insgesamt kantiger und flacher und sorgen so für einen besonders klaren Look. Erhältlich in den Profilfarben Alu Silbermatt, Chromoptik oder trendigem Schwarz-matt findet sich die ideale Variante für jeden Geschmack und Einrichtungsstil. Auch die Kunststoffschließmagnete sind passend zum Exklusiv 2.0 Design mit Chrom-Metalleinlage oder in Schwarz verfügbar. Verschiedene Griffoptionen geben das gewisse Extra: besonders der optional verfügbare gripoptimierte Rändelgriff unterstreicht den modernen Auftritt der Exklusiv 2.0. Das ergonomische Design gewährleistet dabei stets höchsten Nutzungskomfort und optimale Griffsicherheit beim Öffnen und Schließen der Türen. Abgerundet wird die exklusive Optik durch unterschiedliche Glas-Ausführungen: Ob klassisches Klarglas, sandgestrahltes Mattglas oder trendige Design-Glasmattierung – mit der Exklusiv 2.0 sind der Gestaltungsfreiheit keine Grenzen gesetzt. Für langanhaltende Freude an der neuen Duschkabine sorgt die optionale Glasversiegelung TwinSeal. Das innovative Verfahren bietet einen besonderen Oberflächenschutz, der ein Höchstmaß an Beständigkeit gegen Kalk und Schmutz sowie wasserabweisende Eigenschaften miteinander vereint. Durch diese Kombination entsteht auf der Glasinnenseite eine doppelte Schutzschicht, welche für ultraklare Durchsicht und Transparenz sorgt.