Badezimmer in Deutschland sind äußerst unterschiedlich und häufig eher klein und verwinkelt geschnitten – um sicherzustellen, dass Kunden trotzdem ein luxuriöses Duscherlebnis genießen können, sind räumlich flexible und hochwertig gestaltete Duschlösungen unerlässlich. Die erfolgreiche und mehrfach ausgezeichnete Duschkabinenserie Exklusiv 2.0 von HSK bietet genau das: Verschiedene Drehfalttür-Lösungen kombinieren moderne Ästhetik mit schlauen technischen Features – für ein wahrlich exklusives Duschvergnügen.

Die neuen pendelbaren Drehfalttüren der Exklusiv 2.0 Serie ermöglichen nicht nur einen bequemen Einstieg trotz beengter Platzverhältnisse, sondern vereinen auch ansprechendes Design mit ausgezeichneter Qualität sowie durchdachten Details, die Kunden und Fachhandwerker gleichermaßen zu schätzen wissen. Überzeugend sind auch die kurzen Lieferzeiten – alle Varianten, ob im Standard- oder Sondermaß, verlassen das Werk innerhalb von höchstens 7 Arbeitstagen.

Funktionale Premiumduschen auf kleinem Raum dank Drehfalttüren

Die Einbauvarianten der Exklusiv 2.0 Drehfalttüren punkten mit einer ausgefeilten Technik, die in jedem noch so beengten Bad eine komfortable Duschkabine ermöglicht: Ihre Scharniere sind pendelbar und mit verchromten oder schwarz-matten Drehlagern ausgestattet. So lassen sie sich nicht nur weiträumig öffnen und garantieren einen großzügigen Einstieg in die Duschkabine, sondern können komplett vor der Wand zusammengefaltet werden. Abgerundet wird die Drehfalttür-Lösung mit dem praktischen Heb-/Senk-Mechanismus: Er hebt die Tür beim Öffnen leicht an und senkt sie beim Schließen wieder ab. Ein weiterer Clou sind die hochwertigen Gummipuffer-Griffe. Sie sind besonders rutschsicher und verhindern ein Anschlagen des Glaselements an gegenüberliegende Scheiben, Wände oder Fliesen. Für noch mehr Freude im Alltag sorgen die innenglasbündigen Scharniere, wodurch die Reinigung der 6 mm Echtglastüren schnell von der Hand geht. Auch in puncto Design überzeugt die Duschkabinenserie Exklusiv 2.0 durch moderne Details und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten wie die Profilfarben Alu Silber-matt, Chromoptik oder trendiges Schwarz-matt sowie verschiedene Glasmattierungen. Damit die neue Duschkabine auch in Zukunft aussieht wie am ersten Tag kann das Glas mit der optionalen Glasversiegelung TwinSeal versehen werden. Mit Hilfe eines innovativen Verfahrens entsteht auf der Glasinnenseite eine doppelte Schutzschicht, welche für ultraklare Durchsicht und Transparenz sorgt. Damit wird ein besonderer Oberflächenschutz erreicht, der ein Höchstmaß an Beständigkeit gegen Kalk und Schmutz sowie wasserabweisende Eigenschaften vorweist. Aber nicht nur der Kunde hat Freude an der Exklusiv 2.0 Drehfalttür, auch der Handwerker wird sie zu schätzen wissen. Denn das flache Wandanschlussprofil mit spezieller Kedertechnik sorgt für eine einfache, schnelle und sichere Montage.