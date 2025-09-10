10.09.2025  Pressemeldung Alle News von EXHAUSTO by Aldes

EXHAUSTO Webinare - Effiziente Lüftungslösungen für Bildungseinrichtungen

Freitag, 12. September, 10:00 - 11:00 Uhr

In diesem Webinar erfahren Sie, wie Lüftungslösungen in Bildungseinrichtungen fachgerecht ausgelegt werden – mit Fokus auf eine gesunde Raumluft, Energieeffizienz und Nutzerkomfort. Auf Basis relevanter Regelwerke wie DIN EN 16798-1, DIN EN 16798-3, VDI 6022 und VDI 6040 zeigen wir Ihnen praxistaugliche Konzepte zur Umsetzung in Schulen, Kitas und weiteren Lernumgebungen.

Das erwartet Sie im Webinar:

  • Luftmengenberechnung: Normgerechte Auslegung nach DIN EN 16798-1, VDI 6040 und CO₂-Grenzwerten
  • Zonenregelung: Bedarfsgerechte Steuerung über Zeit, Präsenz und CO₂ für hohe Energieeffizienz
  • Geräteauswahl: Passende Lüftungsgeräte für Klassenzimmer, Fachräume und Gruppenräume
  • Luftdurchlässe: Auswahl und Platzierung zur Sicherstellung gleichmäßiger Frischluftverteilung

Anmelden

EXHAUSTO by Aldes GmbH
Mainzer Straße 43
55411 Bingen
Deutschland
Telefon:  +49 0 6721 9178-111
www.exhausto.de
