In diesem Webinar erfahren Sie, wie Lüftungslösungen in Bildungseinrichtungen fachgerecht ausgelegt werden – mit Fokus auf eine gesunde Raumluft, Energieeffizienz und Nutzerkomfort. Auf Basis relevanter Regelwerke wie DIN EN 16798-1, DIN EN 16798-3, VDI 6022 und VDI 6040 zeigen wir Ihnen praxistaugliche Konzepte zur Umsetzung in Schulen, Kitas und weiteren Lernumgebungen.

Das erwartet Sie im Webinar:

Luftmengenberechnung: Normgerechte Auslegung nach DIN EN 16798-1, VDI 6040 und CO₂-Grenzwerten

Zonenregelung: Bedarfsgerechte Steuerung über Zeit, Präsenz und CO₂ für hohe Energieeffizienz

Geräteauswahl: Passende Lüftungsgeräte für Klassenzimmer, Fachräume und Gruppenräume

Luftdurchlässe: Auswahl und Platzierung zur Sicherstellung gleichmäßiger Frischluftverteilung

