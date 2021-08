Pressemeldung

Optimale Luftqualität ist eine unabdingbare Voraussetzung für gesundes Wohnen. Nicht erst seit Beginn der Corona-Pandemie wächst bei immer mehr Investoren, Wohnungs- und Hausbesitzern das Bewusstsein für die Notwendigkeit effektiver Lüftungslösungen.

EXHAUSTO by Aldes bietet mit InspirAIR® Top ein neues zentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung, das sich perfekt an die regionalen Umweltbedingungen und die individuellen Bedürfnisse der Bewohner anpassen lässt.

InspirAIR® Top sorgt für den bedarfsgerechten Austausch der Raumluft und somit für die Abfuhr der belastenden Schadstoffe, Bakterien und Allergene. Insgesamt sechs Gerätevarianten (Classic, Premium und Premium mit Enthalpiewärmerückgewinnung) mit verschiedener Ausstattung und optionale Zusatzfeatures zur Messung, Meldung und Steuerung der Raumluft decken nahezu jede technische und individuelle Nutzeranforderung ab. Eine Vielzahl verschiedener (wählbarer) Filterklassen sichert eine nahezu schadstofffreie Außenluftzufuhr.

Ideale Einsatzbereiche für InspirAIR® Top sind Geschosswohnungsbauten sowie Ein- und Mehrfamilienhäuser, die neu errichtet werden. Das System eignet sich aber auch für Sanierungen - hier lassen sich die Luftleitungen nicht nur an der (abgehängten) Decke, sondern im Zuge des Bodenneuaufbaus auch auf dem Rohboden verlegen. Die Zentraleinheit wird an der Wand oder mit Sockel (Option) auf dem Boden montiert und besitzt vier oben platzierte Anschlussstutzen für Abluft, Fortluft, Außen- und Zuluft. Mit 560 mm Breite und Tiefe passt InspirAIR® Top in Standard-Schränke von 600 x 600 mm.

Zum weiteren Standard-Systemumfang zählen Dachhauben, Verteilerkasten, Luftleitungen, Außengitter, Zu- und Abluftelemente. InspirAIR® Top ist extrem leise und mit einem automatischen Bypass ausgestattet, um auch in den Sommernächten eine angenehme Zulufttemperatur zu ermöglichen. Dank seiner optionalen Vor- und Nachheizregister (Zubehör) arbeitet das Gerät auch bis zu Außentemperaturen von -30°C störungsfrei und sorgt für eine angenehme Zulufttemperatur in die Wohnräume. Für die Geräteserie besitzt EXHAUSTO by Aldes ein Zertifikat des Passivhaus Instituts. Kriterien für diese Zulassung waren unter anderem der Wärmebereitstellungsgrad, die spezielle elektrische Leistungsaufnahme, Leckage und der Faktor Behaglichkeit, gemessen am Verhältnis von Zulufttemperatur zur Außenlufttemperatur.

Charakteristisch für InspirAIR® Top ist das breite Filtersortiment. Hier lässt sich eine regionalspezifisch relevante Auswahl treffen, je nach Gebäude- bzw. Wohnungsstandort. Das System filtert bis zu 80% der ePM1-Partikel aus der Außenluft. Es stehen neben Partikel- auch Pollen-, Feinstaub-, Bakterien- und VOC-Filter zur Verfügung, die sich in bedarfsgerechter Zusammenstellung einbauen lassen. Zunehmend taucht in der Öffentlichkeit das Thema Radon auf. Radon ist ein radioaktives Gas, das in manchen Regi­onen natürlich im Boden enthalten ist. Es kann in Gebäude eindringen, ist durch Filter nicht aufzuhalten und langfristig gesundheitsschädlich. InspirAIR® Top bietet als zukunftsweisende Maßnahme gegen Radonbelastung im Gebäude eine rasche Parametrierung der Volumenstromanpassung und ermöglicht eine störungsfreie Umwälzung der Luft in den Räumen. Diese Lösung wird auch vom IRSN (Institut für Strahlenschutz und nukleare Sicherheit) empfohlen.

Zur idealen Analyseeinrichtung wird InspirAIR® Top mit der optionalen Sensoreinheit „Walter®“. Sie verfügt über vier Sensoren, die folgende Raumbelastungen messen: Kohlendioxid (CO2), flüchtige organische Verbindungen (VOC) und Feinpartikel mit einem Durchmesser von mehr als oder gleich 2,5 m (PM2,5), Temperatur (T°) und Feuchtigkeit (H2O). Ein je nach Messergebnis mehr oder weniger lächeln-des Icon auf dem Tablet zeigt auf einen Blick den Raumluftzustand an. Basisdaten sind die von WHO und EU festgelegten Schadstoffschwellenwerte.

Walter® und InspirAIR® Top (ausgestattet mit einem AldesConnect™ Box-Modem) sind über das WLAN des Hauses miteinander verbunden. Das Koppeln von Walter® mit InspirAIR® Top erfordert die Verwendung der AldesConnect™-App, die in Google Play oder im App Store kostenfrei verfügbar ist und mehrere nützliche Anwendungen ermöglicht:

Filterempfehlungsfunktion: Durch Angabe der genauen Adresse kann die regionale Qualität der Außenluft bestimmt werden. Durch Eingabe der Nutzer-Anforderungen an die Raumluftqualität (insbesondere bei Allergien oder möglichen Pathologien) wird die den Bedürfnissen entsprechende Filterklasse empfohlen.

Mehrere Lüftungsmodi (Tagbetrieb, Boost, Urlaub) oder Aktivierung des Zeitprogramms (individuell einstellbar).

Aktivierung des Urlaubsmodus mit der Möglichkeit, das Rückkehrdatum zu programmieren.

Anzeige der Raumluftqualität für Tag, Woche und Monat.

Die Qualität der Außenluft und Beratung für Outdoor-Aktivitäten

Information über einen notwendigen Filtertausch.

Optional erhältlich ist eine intuitive Bedieneinheit mit oder ohne Kohlendioxidsensor. Der Benutzer kann damit unter anderem die Anlage entsprechend der vom CO2 Sensor gemessenen Luftqualität automatisch steuern oder Modi wie Tagbetrieb, Boost-Funktion oder Urlaub anwählen.

Dem Installateur steht ein passwortgeschützter Bereich zur Verfügung mit Schritt-für-Schritt­Unterstützung zur Montage, Konfiguration und Inbetriebnahme des Geräts und des Systems sowie zur Konfiguration der gewünschten Betriebsparameter.

In der Projektphase für eine InspirAIR® Top-Komfortlüftung unterstützen die technischen Vertriebsberater von EXHAUSTO by Aldes Planer und Fachhandwerk bei der Konfiguration und Auswahl aller Elemente des Lüftungssystems.

Weitere Informationen zur kontrollierten Wohnraumlüftung sind im Internet unter Systemlösung, Lüftungssysteme konzeptionieren, kalkulieren, realisieren (exhausto.de) zu finden. Hier steht auch die InspirAIR®Top Broschüre zum Download bereit.