Erstmals präsentiert EXHAUSTO auf der ISH 2025 den variablen Volumenstromregler EX VAV. Die umfangreiche Geräteserie ist ideal für die bedarfsgeführte Luftvolumenstromregelung von Lüftungs- und Klimaanlagen. Haupteinsatzbereiche sind Bürogebäude, Hotels und Schulen, bei denen sowohl eine hohe Energieeffizienz als auch eine bedarfsgerechte Regelung des Luftvolumens erforderlich sind. Durch eine präzise Anpassung des Lüftungsbedarfs an die Auslastung und Belegung in den verschiedenen Räumen wird nicht nur eine Energieeinsparung ermöglicht, sondern zudem noch ein gesundes Raumklima geschaffen.

EXHAUSTO geht mit der ab Anfang Mai 2025 bestellbaren EX VAV-Serie den nächsten Schritt auf dem Weg zum Komplettanbieter von Lüftungsanlagen im Neubau und bei Modernisierungen. Die neue Serie zeichnet sich durch ihr präzises Messverfahren und bedarfsorientierte Regelungsform aus, die eine bestmögliche Anwenderfreundlichkeit garantieren. Mit ihrem konstruktiven Aufbau bewerkstelligt sie nicht nur eine einfache Handhabung bei der Installation, sondern ermöglicht zudem einen geräuscharmen Betrieb.

Zwei Bauformen

Die EX VAV-Serie unterteilt sich in die Bauform rund und rechteckig. Beide Varianten sind als Standard- und isolierte Version erhältlich.

Die runde Bauform ist in sieben Standarddurchmessern von DN 100 bis

DN 400 mm verfügbar. Sie zeichnet sich baulich aus durch:

ihre Doppellippendichtung, die einen leckagefreien Einbau ermöglicht

das dicht abschließende Klappenblatt mit umlaufender Dichtung

ein genormtes Einsteckende, das eine einfache Montage und passgenaue Kompatibilität zum Leitungssystem schafft

Neben der verfügbaren isolierten Variante besteht zudem noch die Möglichkeit, für jeden Standarddurchmesser die Isolierschale als Nachrüst-Zubehör zu erhalten.

Der EX VAV-Regler in der rechteckigen Bauform bietet eine Vielfalt an Ausführungsgrößen. Die Standard-Version ist in 48 Maßen erhältlich, die Bandbreite reicht dabei von 200 mm Breite und 100 mm Höhe bis zu 1.000 mm Breite und 1.000 mm Höhe. Die wesentlichen baulichen Eigenschaften sind bei dieser Variante:

die luftdichtschließenden Regelklappen

die beidseitig genormten Kanalanschlussprofile, die eine einfache Montage und passgenaue Kompatibilität zum Leitungssystem ermöglichen

Bei dieser Bauform ist, im Gegensatz zu der runden Variante, eine Nachrüstung der Isolierschale nicht möglich.

Die EX VAV-Serie erfüllt zudem durch ihre präzise Fertigung die Klasse D der Gehäuseleckage nach EN1751.

Dies gewährleistet eine messgenaue Regelung und somit auch die gewünschte Energieeffizienz.

Des Weiteren bietet sie den großen Vorteil, dass sie den hygienischen Anforderungen gemäß VDI 6022 entspricht.

Messqualität für Regelgenauigkeit

Entscheidend für eine effiziente und bedarfsgerechte Regelung sind regeltechnisch verlässliche Messdaten. Damit ermittelt der Differenzdrucksensor im Antrieb die notwendige Einstellung des Regelklappenblattes (Serie - rund) bzw. der Regelklappenblätter (Serie - rechteckig).

Um dieser Anforderung gerecht zu werden, besitzt die EX VAV-Serie ein Messkreuz mit schmutzunempfindlichen Messöffnungen in kurz aufeinanderfolgenden Abständen. Es besteht aus Polybutylenterephthalat (PBT-Kunststoff), was eine einheitlich stabile Positionierung im Gehäuse gewährleistet. Diese Merkmale sorgen für eine geringe Anströmempfindlichkeit und eine beständige Messgenauigkeit, auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.

Sensorsteuerung für mehr Energieeffizienz

Um die bestmögliche Energieeffizienz mit dem variablen Volumenstromregler EX VAV zu erreichen, ist eine bedarfsgeführte Luftvolumenstromregelung anhand der tatsächlichen Raumauslastung und -belegung die sinnvollste Lösung. Um diesen Bedarf optimal zu erfassen, ist die Integration von CO2- oder IAQ-Sensoren (Indoor Air Quality) in den jeweiligen Räumen zielführend. Durch diese erhält der variable Volumenstromregler die notwendigen Soll-Werte für die einzustellende Luftmenge.

Mit einem reinen CO2-Sensor wird schon mal ein wichtiger Parameter für die Raumluftqualität erfasst. Die effektivste Variante ist der IAQ-Sensor. Je nach Ausführung werden mit ihm zusätzlich zum CO2 die weiteren relevanten Parameter wie Feuchtigkeit, Temperatur und flüchtige organische Verbindungen (VOC) gemessen, die die Qualität der Raumluft maßgeblich beeinflussen.

Volumenstromregelbereich

Bei der EX VAV-Serie kommen je nach Baugröße die Stellantriebe Typ LMV-D3-MP und NMV-D3-MP von Belimo zum Einsatz. EXHAUSTO bietet diese mit einem werksseitig eingestellten Volumenstromregelbereich an. Dieser kann bei Bedarf vor Ort mit der Belimo-App oder einem entsprechenden Einstellzubehör auf einen eigenen Vmin oder Vmax- Bereich angepasst werden. Zudem wird den Kunden die Möglichkeit geboten, die Volumenstromregler schon mit den gewünschten Volumenstromregelbereichen voreingestellt geliefert zu bekommen.