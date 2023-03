Nach verhaltenem Start zum Auftakt ging es im Laufe der Messe-Woche Schlag auf Schlag, an jedem Tag wuchs die Besucherzahl. Am Stand verfestigte sich der Eindruck, dass die Resonanz 2023 mindestens genauso hoch war wie bei der letzten ISH 2019, in Teilen vielleicht sogar noch darüber lag. Persönliche Kontakte schaffen oder auffrischen, Neuheiten und technische Lösungen zum Anfassen erleben, Gespräche über strategische Themen und einfach auch Neugier auf den ersten Gemeinschaftsstand von EXHAUSTO und Aereco - so lauteten die meistgenannten Motive der Besucher für ihre EXHAUSTO-Visite. Größte Gruppe waren erwartungsgemäß Installateure und Anlagenbauer, gefolgt von Vertretern aus Planungs- und Ingenieurbüros sowie von Behörden und öffentlichen Einrichtungen.

EXHAUSTO präsentierte dem Fachpublikum in Frankfurt einige echte Neuheiten:

Die Lüftungsgeräteserie CX3000 überzeugt durch ihr nahezu universelles Einsatzspektrum an Decken in neuen oder zu sanierenden Nichtwohnbauten, bietet flexible Montagelösungen auch bei geringen Platzverhältnissen und eine hohe Energieeffizienz. Die Serie mit sechs Gerätegrößen (ErP-Luftvolumen von 520 m3/h bis zu 3280 m3/h) eignet sich für Bildungseinrichtungen, Bürogebäude, Ladengeschäfte, Gastronomie sowie für Sanitär- und Sozialräume.

Präzise Luftverteilung in Räumen mit der Anforderung hohen Luftwechsels und ästhetisches Design kombiniert der neue LINED® Schlitzdurchlass, erhältlich in vier Ausführungen.

Die Luftleitelemente sind in der Mitte jedes Schlitzes positioniert, um eine präzise Luftverteilung durch den Coanda-Effekt zu gewährleisten.

Neu im EXHAUSTO Programm ist auch der Dralldurchlass TWISTED®. Durch seine patentierte Konstruktion gelangt die Luft bereits in einer Wirbelbewegung in den jeweiligen Raum. Luftleitelemente sind deshalb nicht notwendig, ebensowenig die damit verbundenen Einstellarbeiten bei der Montage. Die Oberfläche des Dralldurchlasses ist glatt und entsprechend leichter zu reinigen. TWISTED® hält den Luftstrom an der Decke (Coanda­Effekt), sorgt für die dauerhafte Vermischung mit der Raumluft, eine gleichmäßige Raumtemperatur und stellt so ein angenehmes Aufenthaltsklima sicher.

EXHAUSTO präsentierte in Frankfurt als weitere Innovation für das modulare Lüftungsgerät VEX4000 reversible Wärmepumpenmodule (RHP-ER/RHP). Damit integriert die Serie drei Funktionen in einem Gerät: Lüften, Heizen und Kühlen. Hohe Energieeffizienz und Leistungsfähigkeit charakterisieren diese Innovation ebenso wie vereinfachte Planung, Montage und Wartung. Ideale Ergänzung ist das Auslegungsprogramm ExSelectPRO. Damit lässt sich das Lüftungssystem bedarfsgerecht zusammensetzen. Gleichzeitig liefert die Software technische Daten, Maßzeichnungen und Energieberechnungen mit Energielabel.

Schullüftung war eines der zentralen Gesprächsthemen bei EXHAUSTO.

Das DEX3000-Lieferprogramm umfasst drei dezentrale Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung (DEX3060, DEX3090, DEX3120). Damit lassen sich schnell und einfach maßgeschneiderte Lösungen für jede Raumsituation in Schulen, Kindertagesstätten, Konferenz- und Tagungsbereichen realisieren - bei Neubauten und Sanierungsprojekten. Die Lüftungsgeräte der Serie DEX3000 sind mit hocheffizienten Gegenstromwärmetauschern ausgestattet, die eine größtmögliche Wärmerückgewinnung und Wirtschaftlichkeit bewirken.

Die Fachbesucher äußerten sich in den Gesprächen am Stand optimistisch mit Blick auf den aktuellen Markt, etwas zurückhaltender bei den Prognosen und im Hinblick auf das künftige Investitionsverhalten der Auftraggeber. Der Fachkräftemangel bei zugleich sehr hoher Auslastung der Betriebe macht der gesamten Branche zu schaffen. Auch auf der Planungsseite fehlt offenbar Personal. Diskussionen verursachen die zum Teil schwierige Materialbeschaffung mit ihren Auswirkungen auf die Terminierung beim Kunden und die gestiegenen Preise.

Insgesamt eine sehr gelungene ISH für EXHAUSTO (und Aereco) - der Gemeinschaftsstand zieht nun weiter von Frankfurt nach München, wo sich die beiden Lüftungsspezialisten vom 17. bis 22. April 2023 erstmals auf der BAU (Halle B2-129) präsentieren werden.