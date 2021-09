Pressemeldung

EHT2/EFT2 ist ein feuchtegesteuerter Lufteinlass mit hohen Schalldämmwerten von bis zu 48 dB. Der integrierte Feuchtesensor (Kunststoffgewebeband) steuert in Abhängigkeit der Raumluftfeuchte stromlos die Öffnungsquerschnitte des Elements. Die aufgrund des Unterdrucks in das Gebäude einströmende Außenluft wird dank des Feuchtesensors situativ auf die verschiedenen Zulufträume verteilt. Der Einbau in die Gebäudeaußenwand ist schnell und einfach durchführbar.

Fertig montiert punktet der EHT2/EFT2 mit seinem dezenten Design. Erhältlich sind die Versionen HYGRO mit feuchtegesteuerter Volumenstromregelung (auch verschließbar) sowie drei Geräte mit konstantem Volumenstrom in den Leistungsstufen 22 m3/h, 30 m3/h und 45 m3/h.

Ein weiterer Vorteil ist der neue optionale Filter

Die Filter des EHT2/EFT2 erfüllen die Kriterien der Filterklasse 8 und sind damit besonders allergikerfreundlich. Die speziellen elektrostatischen Filter können gereinigt werden, somit ist kein klassischer Filterwechsel notwendig. Hier fängt ein Vorfilter zunächst die größeren Partikel belasteter Außenluft ab. Im nachfolgenden Ionisierungsprozess werden die feineren Partikel durch elektrostatische Aufladung neutralisiert und anschließend im Filter gesammelt. In den Raum gelangt somit ausschließlich saubere, gesunde Frischluft. Eine LED-Anzeige signalisiert, wann der Filter gereinigt werden sollte.

Als Zubehörkomponenten stehen für den EHT2/EFT2 unter anderem Volumenstrom­begrenzer, Schalldämpfer, Wetterschutzhauben und Insektenschutzgitter zur Verfügung.

Weitere Informationen zur EHT2 Generation sind auf der Webseite zu finden.