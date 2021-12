Pressemeldung

Unter dem Titel „Lüftungsystemlösungen für Bildungseinrichtungen“ bietet EXHAUSTO by Aldes eine neue Broschüre zum Thema Schullüftung an. Gerade bei öffentlichen Gebäuden wie Schulen, Universitäten oder Kindergärten besteht dringender Sanierungsbedarf, dem die Bundes- und Länderregierungen durch diverse Förderprogramme Rechnung tagen. Eine wichtige Rolle bei Sanierungs- und Neubauprojekten fällt dabei der Lüftung zu. EXHAUSTO by Aldes stellt in der Broschüre verschiedene, mit anschaulichen Grafiken unterstützte Lösungsmöglichkeiten an Lüftungsgeräten und -systemen dar.

Weitere Informationen zur EXHAUSTO by Aldes-Schullüftung sind im Internet unter www.exhausto.de/projektering/Learning zu finden.

Hier steht auch die Broschüre zum Download bereit.