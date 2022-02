Pressemeldung

EXHAUSTO by Aldes hat zahlreiche Zuluftelemente in verschiedenen Ausführungen im Programm, die dazu beitragen, die Luftqualität in jeder Art von Wohnräumen zu verbessern. Sie lassen sich sowohl in Ein- als auch in Mehrfamilienhäusern in Fensterrahmen, Rollladenkästen oder in Form einer Wanddurchführung einbauen.

Für jeden Bedarf das richtige System

Das Grundprinzip ist bei allen Systemen gleich: Außenluft wird durch Lufteinlässe in die Wohnräume geleitet und die verbrauchte Raumluft abgezogen, um sie von CO2, VOC (Volatile Organic Compounds), Allergenen und Feuchtigkeit zu befreien. Je nach Objekt und Bedarf haben Auftraggeber die Auswahl zwischen feuchtegeregelten, selbstregelnden und fest eingestellten Zuluftelementen inklusive Luftfiltern. Selbstregende Systeme wie ELLIA, EA und EMMA von EXHAUSTO by Aldes bestehen aus Abluftelementen, die einen konstanten Abluftvolumenstrom aufrechterhalten und Zuluftelementen, die unabhängig von den äußeren Einflüssen wie Wind u. a. die Außenluft konstant nachströmen lassen. Bei einem feuchtigkeitsgeregelten System - dazu gehören EHB2, EHC, EHL und EHT2 - werden die Volumenströme hingegen je nach Luftfeuchtigkeit im Bereich der Abluftelemente und Zuluftelemente geregelt.

"Auswahlhilfe" für den ultimativen Überblick

Ausführliche Informationen über die verschiedenen Systeme, alle Programmkomponenten und die geeigneten Einsatzbereiche bietet die 28-seitige Broschüre "Zuluftelemente. Technische Dokumentation", mit der EXHAUSTO by Aldes Fensterbauern, Planern und Anlagenbauern eine kompakte Entscheidungshilfe an die Hand gibt. Neben der technischen Beschreibung mit Abmessungen, verfügbaren Farben und akustischen Daten gibt es zu den einzelnen Produkten eine kurze Anleitung und Skizze für die Montage. Einen Gesamtüberblick über alle verfügbaren Varianten bietet die tabellarisch aufbereitete "Auswahlhilfe," die sich Planer und Verarbeiter auch auf der Website des Unternehmens herunterladen können. Ergänzt werden die Produktübersicht und die ausführliche Beschreibung der einzelnen Systeme durch das Kapitel Zubehör, in dem Wetterschutzhauben und Dämmungszubehör aufgeführt sind.

In der Projektphase unterstützen die technischen Vertriebsberater von EXHAUSTO by Aldes Planer und Fachhandwerk bei der Konfiguration und Auswahl aller Elemente des Lüftungssystems.

Die Broschüre steht zum Download bereit.