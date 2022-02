Pressemeldung

SquairTech mit Sitz in Caen (Normandie) wurde 2021 gegründet und hat sich auf die Entwicklung metallorganischer Gerüstverbindungen spezialisiert (MOF - Metal-Organic Framework). Das sind poröse Hybridmaterialien aus Metall-Kation oder Oxocluster, die durch organische „Linker“ zu ein-, zwei- oder dreidimensionalen Strukturen verbunden sind. Unter den zahlreichen MOF-Zusammensetzungen weisen einige hervorragende Luftreinigungseigenschaften auf. Die Schadstoffe werden in den MOF-Poren eingeschlossen und zurückgehalten, die Luftqualität in Innenräumen wird dadurch verbessert.

Die von SquairTech entwickelten Lösungen basieren auf zwei innovativen Materialien:

SQUAIR-1A kann Stickoxide (NO und NO2) bei Raumtemperatur abbauen. Diese giftigen Gase werden vom Material aufgenommen und in ein harmloses Gas und Wasserdampf umgewandelt. SQUAIR-1A basiert auf einer patentierten Technologie und hat eine Alleinstellung im Markt.

SQUAIR-2 - ebenfalls patentiert - kann Formaldehyd, einen der wichtigsten Schadstoffe in Innenräumen, effizient abfangen und bietet sowohl eine große Speicherkapazität als auch eine hohe Selektivität für Formaldehyd, um eine schnelle Sättigung des Materials zu vermeiden.

Das hohe Optimierungspotential dieser Innovationen soll künftig in die Aldes-Lüftungs- und Luftreinigungstechnologie einfließen, wovon auch die im deutschen Markt über EXHAUSTO by Aldes vertriebenen Geräte profitieren werden.

„Diese Kapitalbeteiligung wird wie bereits die Investition in das Startup Teqoya vor zwei Jahren die Entwicklung von energieeffizienten Geräten, die für gesunde Luft in Innenräumen sorgen, weiterbringen. Wir sind stolz darauf zu einer Gruppe zu gehören, die nicht nur schön klingende Visionen formuliert, sondern auch aktiv und an vorderster Front dafür sorgt, dass modernste Technologien zum Einsatz kommen, um die Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Natürlich werden auch wir hier in der D-A-CH Region auf die erweiterte Expertise zurückgreifen können. Wir bieten unseren Kunden Geräte an, die basierend auf neuesten Forschungsergebnissen mit hochmodernen Materialien hergestellt werden“, erläutert Thomas Michaelsen, Geschäftsführer der EXHAUSTO by Aldes GmbH