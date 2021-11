Pressemeldung

Die wachsenden Anforderungen an Energieeffizienz und niedrigen Energieverbrauch bei der Lüftungstechnik haben die Kombination von Wärmerückgewinnung mit einer integrierten Wärmepumpe verstärkt in den Fokus gerückt. Lüftung, Heizung und Kühlung in einem Gerät stellt eine sehr energieeffiziente Lösung dar - mit klaren Vorteilen gegenüber Einzelkomponenten.

Einfache Planung und Dimensionierung

Fachbetrieb und Anwender profitieren mit der neuen reversiblen Wärmepumpe VEX4000RHP gleichermaßen: Sie erhalten für die genannten Anforderungen ein werksgeprüftes Gerät mit präzise aufeinander abgestimmten Komponenten. Entsprechend ist mit EXselectPRO auch nur ein Berechnungsverfahren zur Dimensionierung und Auslegung erforderlich, inklusive Dokumentation und technischer Daten. Auch die Regelung aller Funktionen wird einheitlich über die intelligente EXcon-Automatik ausgeführt.

EXHAUSTO führt den modularen Grundgedanken der VEX4000-Serie auch mit der reversiblen Wärmepumpe konsequent fort: Die Integration kann in alle zehn Geräteversionen 4010 bis 4100 erfolgen, deren Kapazitäten von 1.000 bis 32.000 m3/h reichen.

Zwei Modul-Versionen verfügbar

Beim VEX4000RHP-ER liegt der Rotationswärmetauscher zwischen Verdampfer und Verflüssiger. Durch diese Anordnung kann der Wärmetauscher als primäres Energierückgewinnungsgerät und die Wärmepumpe als Ergänzung verwendet werden. Die Vorteile liegen in der sehr hohen Energieeffizienz und der Kälterückgewinnung des Gerätes.

VEX4000RHP verfügt über Wärmetauscher und Wärmepumpe in getrennten Modulen im selben Gerät. In dieser Konstellation können sowohl Rotations- wie Kreuzstromwärmetauscher zum Einsatz kommen. Diese kompakte Gerätelösung lässt sich besonders einfach handhaben und zum Beispiel in Gebäude mit kleineren Öffnungen transportieren. Die Leistungsregelung umfasst den Bereich zwischen 5 - 100%, womit eine Temperaturleistung von max. 25 °C und min. 15 °C erreicht wird.

Verwendet werden für beide Versionen ausschließlich hochwertige Bauteile etablierter Markenhersteller (unter anderem Danfoss Kompressor, Colibri Ausgleichsventil). Das gewährleistet höchste Betriebssicherheit, lange Lebensdauer, geringen Wartungsaufwand und niedrigen Energieverbrauch.

Vorteile für Verarbeiter, Planer und Endkunden

Fachhandwerker tun sich mit der Plug & Play-Installation leicht: Kälte- und Rohrleitungsarbeiten fallen weg und bei Bedarf gibt es für alle Funktionsbereiche nur einen Ansprechpartner zur Unterstützung bei der Montage und Wartung. Von diesem Prinzip profitiert ebenfalls die Planung, denn auch für die hier notwendigen Schritte steht auf Wunsch ein Experte für alle drei Funktionsbereiche zur Verfügung. Durch die spezielle Kompaktbauweise von VEX4000RHP bleibt mehr Platz im Technikraum, Keller und auf dem Dach.

Architekt und Fachbetrieb können für die reversible Wärmepumpe von EXHAUSTO by aldes auch beim Endkunden mit guten Argumenten punkten: Das System sorgt für beste Raumluftqualität bei höchster Energieeffizienz, arbeitet zuverlässig und sicher, ist hygienegetestet und zertifiziert nach VDI-6022, RLT und Eurovent. Lüften, Heizen und Kühlen lassen sich mit einem Automatiksystem regeln.

In der Projektphase unterstützen die technischen Vertriebsberater von EXHAUSTO by Aldes Planer und Fachhandwerk bei der Konfiguration und Auswahl aller Elemente des Lüftungssystems.

Weitere Informationen zur reversiblen Wärmepumpe sind im Prospekt und auf der Webseite zu finden.