Unser neuer Markenclaim "Excellence in Flow" bringt auf den Punkt, wer wir sind und wofür GF steht: Wir bieten unseren Kunden einen überragenden Mehrwert durch unser Engagement für Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit. So gestalten wir die Zukunft der Flow Solutions Branche weltweit.

Wandel geschieht nicht zufällig - er ist geplant. Von der Wasserversorgung über die Mikroelektronik bis hin zu Einfamilienhäusern und der Schifffahrtsindustrie - die Nachfrage nach intelligenteren, effizienteren und nachhaltigeren Durchflusslösungen wächst stetig.



Mit "Excellence in Flow" gibt GF eine zielgerichtete Richtung vor, die auf mehr als zwei Jahrhunderten technischen Know-hows und kontinuierlicher Innovation beruht. Jede Lösung, die wir liefern - von der kleinsten Komponente bis hin zu umfassenden Lösungen - ist so konzipiert, dass sie unseren Kunden Leistung, Präzision und einen überragenden Wert garantiert.

Verwurzelt in der Tradition. Geschaffen für die Zukunft.

Seit 1802 hat GF eine beeindruckende Leistungsgeschichte in industrieller Innovation und Schweizer Ingenieurskunst aufgebaut. Das Unternehmen, das sich zu einem weltweit führenden Anbieter von Durchflusslösungen entwickelt hat, liefert fortschrittliche Technologien, die lebenswichtige Systeme auf der ganzen Welt unterstützen und nachhaltige, leistungsstarke Lösungen ermöglichen, die den Anforderungen einer sich schnell verändernden Welt gerecht werden.

Sinngetriebene Innovation.

GF konzentriert sich auf die Lösung von realen Herausforderungen in den drei Geschäftsbereichen Industrie, Infrastruktur und Gebäude, in denen ein effizientes Flussmanagement unerlässlich ist. Vom industriellen Wasserfluss über das -management in städtischen Gebieten bis hin zur Energieeffizienz in Gebäuden - jede Innovation von GF hilft den Kunden, die sich wandelnden Anforderungen von heute zu erfüllen.

Lesen Sie mehr darüber, wie wir die Zukunft von Flow Solutions gestalten