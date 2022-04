Stellenangebot

Gegründet vor über 100 Jahren, mit einem Vertrieb in über 120 Länder weltweit und mittlerweile Niederlassungen in über 30 europäischen Ländern, gehört unser Mandant unbestritten zu einem führenden Hersteller in der Heizungs- und Klimabranche. Der Einsatz modernster Technologien, die das Leben der Kunden wirklich verbessern und dabei die Umwelt nur minimal belasten, ist der Kern des beispiellosen Engagements für Produktqualität unseres Mandanten.

Werden Sie Teil eines erfolgreichen Unternehmens, dass die Werte Fairness sowie Gleichberechtigung lebt und sich zum Ziel setzt, ein integratives Arbeitsumfeld zu schaffen, in welchem Sie und Ihre zukünftigen Kollegen ihr Bestes geben können und Vielfalt als Chance gesehen sowie genutzt wird.

Die Aufgabenstellung umfasst u.a. den Vertrieb und die technische Beratung als kompetenter Gesprächspartner bei den Zielkunden im SHK-Großhandel und im SHK-Handwerk sowie bei Fertighausherstellern, Wohnungsbaugesellschaften und (Energie-) Versorgungsunternehmen verantwortlich.

Sie verfügen über eine möglichst umfassende technische SHK-Ausbildung und haben wünschenswerterweise bereits Erfahrungen im Vertrieb von Wärmepumpen gesammelt.

Sie erwartet u.a. attraktive und leistungsgerechte Vergütung zzgl. eines Firmenwagens (auch zur privaten Nutzung) und vermögenswirksamen Leistungen, einen sicheren sowie zukunftssicheren Arbeitsplatz bei einem Global Player sowie eine Vielzahl von Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

