Die Firmenhistorie unseres Mandanten reicht fast 150 Jahre zurück und mit über 120 Mitarbeitenden ist das ausführende Haustechnikunternehmen der größte SHK-Anbieter in der Region. Der Mandant ist sich seiner Wurzeln bewusst und hält gleichzeitig durch Innovation und Digitalisierung mit den neuen Ansprüchen und Möglichkeiten Schritt. Im Kundenservice und im Projektbereich liegen die Kernkompetenzen in den Gewerken Sanitär, Heizung, Kälte, Klima/Lüftung, Elektro und in der Projektplanung. In der Umgebung genießt der Kundenservice unseres Mandanten einen exzellenten Ruf - die hervorragende Arbeit in der Planung sowie der Ausführung von Großprojekten sorgt auch für Nachfrage über die nationalen Landesgrenzen hinaus. Der Einsatz von innovativen und zukunftssicheren Technologien unterstreicht seine technische Kompetenz und seine Ausrichtung auf langfristigen Fortschritt.

Warum gibt es diese Position?

Damit der reibungslose Betriebsprozess bei einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis sichergestellt wird

Was sind Ihre Aufgaben?

Sie bearbeiten eigenständig die Material- und Produktbedarfsmeldungen

Sie prüfen sorgfältig die eingeholten Angebote und vergleichen diese untereinander

Sie führen die Bestellungen bis hin zur Rechnungsprüfung aus

Sie überwachen die Liefertermine und managen mögliche Engpässe bei der Beschaffung

Sie sind für die Pflege und den Ausbau der Lieferantenbeziehungen verantwortlich

Sie begleiten den kompletten kaufmännischen Prozess der Projekte

Wie meistern Sie die Aufgaben?

Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische/technische Ausbildung - wünschenswerterweise im SHK-/TGA-Bereich und bereits mit Berufserfahrung in vergleichbarer Tätigkeit

Sie sind sicher im Umgang mit gängigen Office-Anwendungen

Sie haben Spaß an Zusammenarbeit im Team

Das können Sie von Ihrem zukünftigen Arbeitgeber erwarten!

Eine verantwortungsvolle sowie abwechslungsreiche Aufgabe in einem zukunftsorientierten Unternehmen

Eine leistungsgerechte Vergütung zzgl. Firmenwagen (auch zur privaten Nutzung)

Fahrrad-Leasing

Nach der Probezeit bis zu zwei Tage wöchentlich Homeoffice

Betriebliche Altersvorsorge

Betriebliche Unfall- und priv. Krankenversicherung (bKV für Sie und Ihre Familie zu günstigen Konditionen erweiterbar)

Flache Hierarchien mit direktem Kontakt zur Geschäftsleitung und kurzen Kommunikationswegen

Geringe Fluktuation

Möglichkeit zur Fort- und Weiterbildung und zur persönlichen Entwicklung

Verantwortung für Umwelt und nachhaltiges Leben

Wir sichern Ihnen absolute Diskretion zu!

Ihr Ansprechpartner: Christian Bräuer

Telefon: +49 (0) 151-21122404 bewerbung(at)ewald-w-schneider.de www.ewald-w-schneider.de

Ewald W. Schneider® und sein Team orientieren sich am Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)