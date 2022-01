Stellenangebot

Unser Mandant ist ein konzerngebundenes und mittelständisches Unternehmen mit Produktionssitz in Deutschland. In einem bedeutendem Marktsegment ist das Unternehmen heute bereits Marktführer. Für den Aufbau des Vertriebs in der SHK-Fachschiene suchen wir einen hochmotivierten Key Account Manager (m/w/d) für das Gebiet Süd-West-Deutschland. Unser Mandant verfolgt das Ziel auch in dem neuen Marktsegment als Premiummarke wahrgenommen zu werden.

Die Aufgabenstellung umfasst u.a. den Aufbau eines neuen Absatzmarktes im Bereich der dezentralen Wohnraumlüftung bei den Zielkunden im SHK-Fachhandel und -Handwerk, bei Bauträgern und Fertighausherstellern sowie TGA-Planern und Architekten.

Sie haben Freude am Vertrieb sowie dem Aufbau neuer Kundenstrukturen und ein belastbares Netzwerk innerhalb der komplexen SHK-Zielgruppe.

Sie erwartet u.a. ein sicherer Arbeitsplatz mit vielseitigen Entwicklungsmöglichkeiten in einem renommierten Unternehmen sowie eine reizvolle und leistungsgerechte Vergütung.

