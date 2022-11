Unser Mandant ist Teil einer internationalen Unternehmensgruppe und strebt danach, den Kunden die intelligentesten und nachhaltigsten Ablaufgarnituren und Duschrinnen anzubieten. Dadurch das kontinuierlich an einer nachhaltigen Produktentwicklung gearbeitet wird, ist man in der in der Lage, Produkte zu schaffen, von denen sowohl Mensch als auch Umwelt profitieren. So wird die neue Produktlinie aus vollständig recyceltem Material hergestellt. Im täglichen Handeln und bei den Entscheidungen berücksichtigt unser Mandant stets die essentiellen Aspekte der Umwelt, der Menschen sowie der Gesellschaft und lebt dabei die Werte Ehrlichkeit, Respekt sowie Hingabe in allem, was sie tun.

Die Aufgabenstellung umfasst u.a. die Akquisition und Betreuung von Kunden/Herstellern aus den Bereichen Küchenspülen, Waschbecken, Duschwannen, Badewannen sowie Badezimmermöbeln.

Sie verfügen über fundierte Erfahrungen SHK-Vertrieb – wünschenswerterweise mit Schwerpunkten im OEM- und Herstellerbereich und auf höheren Verhandlungsebenen.

Sie erwartet u.a. eine reizvolle und sichere Vergütung, eine Vielzahl spannender Aufgaben und Entwicklungsmöglichkeiten, die Freiheit etwas zu bewegen und ein wichtiger Bestandteil des betrieblichen Erfolges zu sein.

Wir sichern Ihnen absolute Diskretion zu!

Ihr Ansprechpartner: Christian Bräuer

Telefon: +49 (0) 151-21122404 projektleitung(at)ewald-w-schneider.de www.ewald-w-schneider.de

Ewald W. Schneider® und sein Team orientieren sich am Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)