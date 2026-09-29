29.09.2026  Pressemeldung Alle News von EWS Personalberatung

EWS Personalberatung: Aus der Praxis - Technische Geschäftsführung erfolgreich nachbesetzt

Wenn ein Geschäftsführer und Mitgesellschafter ausscheidet, entsteht nicht nur eine freie Position – häufig fehlt kurzfristig ein wichtiger Teil der operativen Führung.

Genau vor dieser Situation stand die GMG Gebäudetechnik GmbH aus Attendorn. Wir durften das Unternehmen bei der Nachbesetzung der Technischen Geschäftsführung TGA unterstützen.

Torsten Mantel, Inhaber und Geschäftsführer der GMG Gebäudetechnik GmbH, über die Zusammenarbeit:
„Mit dem Ausscheiden unseres Geschäftsführers und Mitgesellschafters entstand kurzfristig eine große Lücke. Für uns war deshalb entscheidend, schnell wieder eine starke technische und operative Führung für das Unternehmen zu gewinnen.

Gerade in einem sehr schwierigen Kandidatenmarkt ist es Christian und sein Team gelungen, die Position schnell, diskret und mit einem fachlich wie persönlich sehr passenden Geschäftsführer zu besetzen. Damit konnten wir die notwendige Stabilität im Unternehmen sichern und gleichzeitig wieder eine langfristige Perspektive für die Nachfolge schaffen. Die Zusammenarbeit war dabei jederzeit vertrauensvoll, professionell und auf Augenhöhe.“

Torsten Mantel, Attendorn

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