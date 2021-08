Pressemeldung

Fachhandwerker, Planer, Architekten und Branchenexperten können Stiebel Eltron ab sofort in ganz neuen Dimensionen erleben: auf der neuen digitalen Eventplattform „Discover STIEBEL ELTRON“ stehen rund um die Uhr Fachinformationen gebündelt zur Verfügung, ergänzt um den jeweils passenden Webinar-Termin für den direkten, persönlichen Kontakt zu den Stiebel Eltron-Experten.

Die neue Plattform ist in fünf Bereiche gegliedert: „Effizient modernisieren mit Wärmepumpen“; „Innovativ und zukunftssicher im Neubau“; „Frische und gesunde Luft bei der Arbeit, in der Schule und Zuhause“; „Wohlfühlen in jeder Anwendung mit dezentralen Warmwasserlösungen“ und „Geschosswohnungsbau - Nachhaltig planen, individuell umsetzen“. „Auf diesem Weg präsentieren wir komprimiert und adressiert an unser Fachpublikum, was Stiebel Eltron als Heizungspartner auszeichnet“, erklärt Frank Jahns, Geschäftsführer Stiebel Eltron-Vertrieb Deutschland. „Wir bieten einen Einblick zu unseren Systemlösungen für den Neubau und die Sanierung sowie zu unseren Planungstools.“

Das deutsche Qualitätsunternehmen entwickelt und produziert seit über 40 Jahren Wärmepumpen. Eines der Ziele, die sich die Holzmindener mit dem neuen Angebot gesetzt haben, ist die weitere Intensivierung der Handwerksunterstützung: „Unsere Partner können sich beispielsweise flexibel den Leistungsumfang aussuchen, den Sie gerade für Ihr Projekt brauchen: Beratung, Planung, Installation und Service“, erklärt Frank Jahns. Hinter diesen Leistungen stecken unter anderem Marketingmaterial, das Partner kostenlos nutzen können, Weiterbildungsangebote digital und als Vor-Ort-Schulung, Inbetriebnahmen durch den Kundendienst und vieles mehr.

„Handwerker haben mit Stiebel Eltron einen starken Partner an ihrer Seite und vor allem verlässliche Technik: skalierbare Systeme und installationsfreundliche Produkte“, so Jahns.

Zur Eventplattform: discover.stiebel-eltron.de