©DOYMA GmbH & Co

Europa-Union zu Gast bei DOYMA

Am 23. April empfing die DOYMA GmbH & Co. KG den Europa-Union Kreisverband Verden e.V. auf dem Unternehmensgelände in Oyten. Anlass war der Auftakt eines neuen Veranstaltungsformats der Bürgerinitiative.