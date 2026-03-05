GROHE präsentiert am Stand 7A10 in Halle 7 aktuelle Sanitärlösungen • Am Messestand zu sehen sind unter anderem das Unterputz-Thermostat GROHE Grohtherm Aqua Tiles, GROHE Colors, die AquaBooster Technologie, die Purefoam Technologie und das Duschsystem GROHE Heat Recovery • Fachvortrag zu Herausforderungen und Lösungsansätzen rund um Trinkwasser von Heiko Bonin, Leader Training Central Europe, LIXIL, im neuen Sanitär-Hub

Bei der SHK+E Essen präsentiert GROHE, eine führende globale Marke für ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen, vom 17. bis zum 20. März 2026 aktuelle Highlights aus dem Sanitär-Portfolio. Die im Zwei-Jahres-Turnus stattfindende Fachmesse gehört zu den wichtigsten Messen der Sanitär-, Heizungs-, Klima- und Elektrobranche. Das Motto von GROHE Professional richtet sich an Profis im SHK-Handwerk: „Euer Handwerk, unser Antrieb.“

Zu den Lösungen am Stand 7A10 in Halle 7 gehören die neue AquaBooster Technologie, die das Duscherlebnis mit einem kraftvollen, belebenden Strahl bei reduzierter Wassermenge intensiviert, das Unterputz-Thermostat GROHE Grohtherm Aqua Tiles, die GROHE Colors Kollektion, die sinnliche GROHE Purefoam Technologie und das GROHE Heat Recovery System, das durch das Prinzip der Wärmerückgewinnung Energie beim Duschen einspart. „Im Mittelpunkt unseres Messeauftritts stehen die SHK-Profis, die Tag für Tag Kund:innen beraten, Bäder und Küchen planen, Produkte fachgerecht installieren und bei Defekten geduldig auf Fehlersuche gehen“, so Marc Dobro, Geschäftsführer GROHE Deutschland Vertriebs GmbH. „Unser Anspruch bleibt es, ihnen den Arbeitsalltag mit cleveren Lösungen zu erleichtern.“

GROHE Grohtherm Aqua Tiles und die GROHE Colors Kollektion: Individuelles Duscherlebnis

GROHE Grohtherm AquaTiles ist der Inbegriff eines wahrhaft einzigartigen Duscherlebnisses. Das Unterputz-Thermostat aus Metall in minimalistischem, horizontalem Design zeichnet sich durch versenkbare Tasten aus, die sich nahtlos in die Abdeckplatte einfügen und nur bei Aktivierung herausfahren. Es bietet mit bis zu fünf Duschfunktionen die ideale Grundlage für verschiedene luxuriöse Duschkonfigurationen. GROHE Grohtherm Aqua Tiles ist ab März 2026 in verschiedenen Farbtönen der GROHE Colors Kollektion, unter anderem im eleganten Phantom Black, erhältlich.

GROHE Purefoam: Die Magie warmen Schaums

Ebenso auf der Messe mit dabei ist die GROHE Purefoam Technologie für die Dusche. Sie erzeugt aus Seife eine warme, schwerelose Schaumwolke, die Nutzer:innen wie ein Kokon umhüllt. Die Technologie wird per Knopfdruck aktiviert und verfügt über eine Auto-Stopp-Funktion mit fünf voreingestellten Zeitspannen von 4 bis 15 Sekunden. Die fünf für GROHE Purefoam entwickelten Kinuami Körperseifen verleihen dem Schaum einen verführerischen Duft und bringen so eine einzigartige Wellness-Oase ins eigene Zuhause. Das System lässt sich auch bei einer bestehenden Dusche mit Thermostat einfach und ohne Demontage integrieren. Das minimalistische Design fügt sich harmonisch in jede Badezimmereinrichtung ein. Erhältlich ist GROHE Purefoam separat und im Set mit GROHE Unterputz- und Aufputz-Duschsystemen. Am Stand können Besucherinnen es an einem Handwaschbecken testen.

GROHE Rapido Heat Recovery: Wärme aus dem Duschwasser

Das Unterputz-Duschsystem GROHE Rapido Heat Recovery gewinnt Abwärme aus dem Duschwasser zurück und senkt so Energiekosten und CO 2 -Emissionen. Warmes Wasser wird aufgefangen und durch ein separates Rohr geleitet, das von der Kaltwasserzufuhr umschlossen ist. Statt im Abfluss zu verschwinden, heizt die Wärmeenergie aus dem Duschwasser das Kaltwasser vor. So wird Energie zurückgewonnen, die sonst verloren ginge. Das zusammen mit dem niederländischen Start-up Hamwells entwickelte Duschsystem ist als Einrohr- und noch effizientere Zweirohr-Variante erhältlich.

Trinkwasser-Fachvortrag im neuen Sanitär-Hub

Premiere bei der diesjährigen SHK+E feiert der Sanitär-Hub in Halle 7. Den Auftakt am ersten Messetag bildet ein vom VDMA Sanitärtechnik und Design gestaltetes Programm unter dem Titel „Messeneuheiten der Markenindustrie“ - mit Messeneuheiten, smarten Installationslösungen und aktuellen Themen rund um Trinkwasserqualität, Normen und Nachhaltigkeit. Als einer der Referenten hält Heiko Bonin, Leader Training, GROHE, am 17. März ab 13:30 Uhr einen Vortrag zum Thema „Zukunft Trinkwasser - Herausforderungen der Sanitärbranche und nachhaltige Lösungsansätze“.