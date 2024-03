Der Verband der Hersteller von elektrostatischen Staubabscheidern Clean Exhaust Association CEA begrüßt den Verhandlungsdurchbruch zwischen dem Rat der Europäischen Union und dem Parlament vom 20. Februar 2024. Demnach werden die Grenzwerte für Feinstaub wie bereits im Vorfeld diskutiert von bislang 25 µg/m³ auf 10 µg/m³ mehr als halbiert. „Endlich tut sich etwas im Bereich Luftreinhaltung auf europäischer Ebene,“ freut sich Alexander Root, Vorstandsvorsitzender der CEA.

Root geht es nicht darum, der Ofenbranche das Leben schwer zu machen – er möchte mit technischen Lösungen dem Ofen die Zukunft sichern. „Alle unsere Mitglieder stellen auf hohem Niveau bereits jetzt erhältliche Lösungen her, die sofort Emissionen im Kleinstpartikelbereich stark reduzieren,“ so Root. Aktuell könnten die Staubabscheider bis zu 90 Prozent reduzieren, zukünftig sollen es noch mehr werden.

Bereits zum CEA-Workshop im September an der HTWK in Leipzig war ausführlich über die kommenden Grenzwerte gesprochen worden und das nun verabschiedete Szenario als eines der wahrscheinlichen angenommen worden. Allerdings weist Alexander Root auch darauf hin, dass Deutschland nun schnell Planbarkeit für die Einzelraumfeuerungsindustrie herstellen sollte: „Wir brauchen nun verbindliche Vorgaben für die Feuerstätten in einer novellierten BImSchV, damit Ofenhersteller die nächste Stufe Innovationen vorantreiben zu können.“

Dabei wäre es auch wichtig, die Wirksamkeit von Maßnahmen zu bewerten. Alexander Root: „Der Elektrostatische Staubabscheider hat seine Wirksamkeit nachgewiesen, bei weiteren Maßnahmen wie Nutzerschulungen oder Additiven steht das aber noch aus.“ Er macht jedoch allen Technologien das Angebot, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten.

Die CEA (Clean Exhaust Association) ist der Zusammenschluss der wichtigsten Hersteller von Staubabscheidern für häusliche Einzelraumfeuerungen. Der Verband sieht seine Aufgabe in der Interessensvertretung und Beförderung von Forschung und Innovation.