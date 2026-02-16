Pressemeldung

Die ETRIS BANK zählt zu den führenden europäischen Mittelstandsbanken für Zentralregulierung und Factoring. Als Vollbank mit hoher Prozess- und Digitalisierungskompetenz sowie tiefer Waren- und Verbundgruppenexpertise begleitet sie Händler, Lieferanten und Verbundgruppen mit skalierbaren, risiko- und ertragsorientierten Finanzlösungen. Vor dem Hintergrund attraktiver Wachstumsperspektiven richtet das Kreditinstitut seine Organisation und Geschäftsführung konsequent auf die weitere Stärkung ihrer strategischen Geschäftsfelder aus.

Die ETRIS BANK fokussiert sich mit ihrer klaren Wachstumsstrategie auf die Zentralregulierung für das E/D/E Geschäft sowie für dritte Verbundgruppen und auf Factoring in allen relevanten Ausprägungen. Mit dem Geschäftsführungsressort Marktfolge Kredit und Zentralregulierung soll das Kredit- und Risikomanagement weiter professionalisiert werden. Zur Erschließung bestehender neuer Wachstumspotenziale und Kundengruppen im Verbundgruppengeschäft außerhalb des E/D/E Verbunds wurde die neue Funktion Leitung Zentralregulierung Vertrieb im Geschäftsressort Markt eingerichtet.

Herr Martin Falkus ist zum 1. Januar 2026 als Geschäftsführer Marktfolge Kredit und Zentralregulierung in die ETRIS BANK eingetreten. Herr Falkus verfügt über langjährige Führungserfahrung in der Steuerung von Kredit- und Risikomanagementprozessen sowie in der Optimierung und Leitung von Sanierungs- und Abwicklungsprozessen. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen insbesondere im Kreditmanagement und in der Risikofrüherkennung. Zuletzt war Herr Falkus in leitenden Funktionen unter anderem in der Wirtschaftsprüfung und im erweiterten Vorstand innerhalb eines Sparkassenverbandes tätig.

Ein wesentlicher Bestandteil der Geschäftsstrategie der ETRIS BANK ist im Rahmen der Zentralregulierung die Erweiterung des Leistungsspektrums und die Akquisition neuer Verbundgruppen. Für diese tragende Säule der Wachstumsstrategie konnte zum 1. Dezember 2025 die neu geschaffene Funktion Leitung Zentralregulierung Vertrieb mit Herrn Dirk Weber qualifiziert besetzt werden. Herr Weber berichtet zunächst als Prokurist direkt an den Vorsitzenden der Geschäftsführung, Herrn Uwe Müller.

Herr Weber verantwortet im Rahmen der Zentralregulierung die Akquisition und Betreuung von Neukunden. Er bringt langjährige Erfahrung im Firmenkundengeschäft mit, insbesondere in der Zentralregulierung sowie in der Betreuung von Handels- und Produktionsunternehmen mit hohen Einkaufsvolumina. Damit verfügt er über umfassende Expertise in der strategischen Kunden- und Marktbearbeitung.

Das zweite wesentliche Element der Wachstumsstrategie liegt im Factoring. Aufgrund der Bedeutung und der damit verbundenen unternehmerischen Verantwortung in diesem Geschäftsfeld, wurde der heutigen Leitung, Herr Thomas Michalzik, nunmehr Prokura erteilt.



„Mit der weiterentwickelten Ressortstruktur, der gezielten personellen Verstärkung und der Übertragung von mehr Verantwortung unterstreicht die ETRIS BANK ihren Anspruch, ihre Marktposition als leistungsstarker und verlässlicher Bankpartner für Zentralregulierung und Factoring weiter auszubauen und die eingeschlagene Wachstumsstrategie konsequent fortzusetzen“, so Dr. Andreas Trautwein, CEO der E/D/E Unternehmensgruppe und Vorsitzender des Aufsichtsrats der ETRIS BANK.

Über die ETRIS BANK

Die ETRIS BANK ist eine hundertprozentige Tochter der Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH (E/D/E). Die ETRIS BANK hat im Dezember 2011 ihren Geschäftsbetrieb aufgenommen. Mit dem E/D/E als Gesellschafter bildet die ETRIS BANK einen stabilen Haftungsverbund.

Die ETRIS Bank GmbH ist ein Kreditinstitut, das sich vor allem auf zwei Bereiche spezialisiert hat: Zentralregulierung für Verbundgruppen und Factoring-Lösungen für mittelständische Unternehmen. Darüber hinaus gehören auch Handelsfinanzierungen wie Lager- und Saisonfinanzierungen zu den Angeboten der Bank.

Im Internet: www.etrisbank.de